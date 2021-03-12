【靚太安樂窩】3孝順女夾30萬助單親媽媽公屋換居屋　超大廚房給媽媽大展廚藝

▲ 一名單親媽媽及3個女兒由300呎公屋搬到火炭400呎居屋，並為單位進行大改造。

一名單親媽媽及3個女兒本身住在300呎的公屋單位，隨著女兒們踏入職場，儲下一筆錢，夾錢為母親樓換樓，搬到火炭居屋旭禾苑較大的400呎單位，並進行大裝修，希望可以改善居住環境，令大家住得舒適。

負責裝修這單位的蝸居攻略-室內設計工程的室內設計師Hill接受TOPick訪問，分享如何透過設計及空間利用，令4個女士都可以有私人空間及獨立儲物的地方，又設計出一個舒適的客廳和廚房用作招呼朋友。

一家4口努力儲錢公屋換居屋

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Hill表示戶主是一位單親媽媽，湊大3個女兒，現在3個女兒都已踏入職場。這一家4口之前住在公屋時沒有足夠的收納空間，加上女士們都比較多衣物及雜物，令環境較雜亂，不方便邀請朋友到訪及晚餐。

後來，女兒們希望媽媽可擁有屬於自己的物業，4人同心努力工作及儲錢，剛好抽到居屋，並以公屋換居屋方法上樓。她們抽到火炭居屋旭禾苑一個約400平方呎的2房單位，銀行批核9成按揭，因此她們只需要約30萬，另外繳令稅、律師費及雜項便可上車。

由於一手居屋單位屬清水樓，需要重新佈局，她們需要裝修住宅，藉此機會改善舊屋遇到的問題，及可以有空間一家4口及更多朋友一起晚餐。

開放式超大廚房擺放飯枱

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廚房是一家最期待的位置！原則有一個士多房於大門右側，即廚房旁邊。由於戶主需要更大餐飲空間，所以廚房與士多房打通，造出一個集煮食、用餐、櫥櫃、洗衣、 祭祖、儲物的多功能空間，十分實用。

廚房以灰白為主色，工作枱及櫥櫃以環繞底設計，中間有大空間擺放飯桌，平日一家人在飯桌晚餐之餘，喜歡下廚的媽媽及喜歡烘焙的大女兒也可把飯桌變成島型工作枱，靈活性大。

單位間2房滿足各人私人空間

Hill按照單位原則間2間房，他需要在90平方呎空間創造出2房、4床、4衣櫃、2書檯及大量儲物空間，而且需要透光通風。大女兒及媽媽睡在大房，二女兒及三女兒睡在細房，每間房設有上下隔床及一個獨立的衣櫃。

大房方面，下格床底有大量儲物空間，床尾及與衣櫃之間空間造書檯，門頂更設有放置行李喼，用訂做櫃間房不浪費任何空間；細房方面，Hill挪用了客廳電視機上的吊櫃空間變做細房上隔床的衣櫃。

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媽媽心境更開朗

一家4口對裝修感到滿意，媽媽比較好客及煮得一手好菜，現在有個較大較實用的居住空間，女兒們又各自獨立，終於可以享受一下，又可以請朋友聚餐，人都開心了！整個裝修工程費用約32.7萬，細項包括：

泥水：80,000

木作：30,000

油漆：32,000

水電：45,000

訂造家俬：120,000

雜項：20,000

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責任編輯：王芷瑩