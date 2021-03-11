【高效學習】從英國王室聲明學英文　英文補習名師拆解高分寫作技巧

▲ Spencer Sir從王室聲明教英文。

英國哈里王子與夫人梅根早前接受訪問，引來外界關注，指控包括被禁聲、與大嫂凱特的衝突及與兒子阿奇（Archie）遭受種族岐視等。英女皇日前發出聲明，表示皇室成員會認真事件，並重申哈里一家永遠是親愛的家庭成員。

英國皇室的風波耐人尋味，但皇室的精簡易明、委婉而優雅的聲明也引起國際關注。TOPick邀請英文補習老師Spencer Sir為大家解構聲明寫作手法，點出香港學生能夠學習的地方。

▲ 英國皇室發聲明回應。

文首文末表達同理心

Spencer Sir認為，聲明合乎語境意識，能夠表達同理心之餘，亦向外界釋出信息，希望事件可私下處理。

這篇寫的好的地方在於第一步表現同理心，指王室為哈里一家的經歷感到難過，接着才表示對爭議事件的關注。文首「入戲」的句式十分重要，不能夠一開始便說自己的事，或是使用太「罐頭」的句式。

整篇聲明最想表達的東西，處於文章中段，就是希望外界能夠給予王室成員空間私下處理事件。Spencer Sir指，對於具爭議性的種族岐視議題，文中沒有表露任何責怪對方的意思，只是以「大家記憶不同」來帶過爭議。

文末亦重申哈里一家永遠是最親愛的家庭成員，與文首呼應。

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句式自然多變

至於文法方面，Spencer Sir指文中句式寫法自然多變，值得香港學生學習。他以文中「The issues raised, particularly that of race, are concerning.」來舉例，指這個句子也包括知識點。他指，英文底子比較差的同學，經常分不清「concerned」及「concerning」。

其實每逢使用與感情有關的動詞，都會使用『ing』，例如今次他們想表達議題令人感到擔心，所以用『concerning』。

Spenscer Sir續稱，這句寫得非常自然，例如「the issues raised」中間省略了「that are」，是participle clauses的一種。他指香港學生很多時候忽略了句式上的變化。

寫文章句式要多元化，文章用了簡單四句，已經有不同的變化，用了不同clauses，又有用how、while等句式，簡單、清晰地作出回應。

寫英文聲明小貼士

文章開首不要有I, you等字眼，會給予對方不禮貌的觀感。

要多用被動式句子，例如文中的taken, addressed等。

文首、文末要表達同理心，不要一開頭便切入重點。

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記者：胡嘉儀