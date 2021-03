【高效學習】從英國王室聲明學英文　英文補習名師拆解高分寫作技巧

▲ Spencer Sir從王室聲明教英文。

英國哈里王子與夫人梅根早前接受訪問,引來外界關注,指控包括被禁聲、與大嫂凱特的衝突及與兒子阿奇(Archie)遭受種族岐視等。英女皇日前發出聲明,表示皇室成員會認真事件,並重申哈里一家永遠是親愛的家庭成員。

英國皇室的風波耐人尋味,但皇室的精簡易明、委婉而優雅的聲明也引起國際關注。TOPick邀請英文補習老師Spencer Sir為大家解構聲明寫作手法,點出香港學生能夠學習的地方。

文首文末表達同理心

Spencer Sir認為,聲明合乎語境意識,能夠表達同理心之餘,亦向外界釋出信息,希望事件可私下處理。

這篇寫的好的地方在於第一步表現同理心,指王室為哈里一家的經歷感到難過,接着才表示對爭議事件的關注。文首「入戲」的句式十分重要,不能夠一開始便說自己的事,或是使用太「罐頭」的句式。

整篇聲明最想表達的東西,處於文章中段,就是希望外界能夠給予王室成員空間私下處理事件。Spencer Sir指,對於具爭議性的種族岐視議題,文中沒有表露任何責怪對方的意思,只是以「大家記憶不同」來帶過爭議。

文末亦重申哈里一家永遠是最親愛的家庭成員,與文首呼應。

句式自然多變

至於文法方面,Spencer Sir指文中句式寫法自然多變,值得香港學生學習。他以文中「The issues raised, particularly that of race, are concerning.」來舉例,指這個句子也包括知識點。他指,英文底子比較差的同學,經常分不清「concerned」及「concerning」。

其實每逢使用與感情有關的動詞,都會使用『ing』,例如今次他們想表達議題令人感到擔心,所以用『concerning』。

Spenscer Sir續稱,這句寫得非常自然,例如「the issues raised」中間省略了「that are」,是participle clauses的一種。他指香港學生很多時候忽略了句式上的變化。

寫文章句式要多元化,文章用了簡單四句,已經有不同的變化,用了不同clauses,又有用how、while等句式,簡單、清晰地作出回應。

寫英文聲明小貼士

文章開首不要有I, you等字眼,會給予對方不禮貌的觀感。

要多用被動式句子,例如文中的taken, addressed等。

文首、文末要表達同理心,不要一開頭便切入重點。

