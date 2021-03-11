【虐殺女童】臀部潰瘍腿部受傷　法醫估計女童兄長無法正常坐下及走路

▲ 法醫傅家聰今出庭作供，他曾於2018年9月檢視過8歲男童X的傷勢照片後撰寫報告。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（11日）於高等法續審。曾檢視女童的8歲小兄長身上傷勢的法醫供稱，小兄長的傷勢同樣遍佈全身，其右邊臀部有一道潰瘍傷口，法醫估計是由藤條或拖鞋不斷重複虐打而造成，小兄長或因此無法正常坐下，而其腿部的其他傷勢，亦可能使其無法正常走路。

法醫傅家聰今出庭作供，他曾於2018年9月檢視過8歲男童X的傷勢照片後撰寫報告，並指此個案屬懷疑虐兒個案。傅於報告中詳列男童的傷勢，指男童的面部、肩膀、四肢、上背、手背、大腿、小腿及腳背等，均有不同程度和形狀的瘀傷和裂傷。

傅指出X身上有多道瘀傷，而且出現在不尋常的位置，例如面部，而其面上的瘀傷估計是由拳打或拖鞋造成，因此懷疑是虐兒個案。傅又指X身上的線狀傷勢可能是由衣架或藤條造成，而不同復原程度的傷口，亦反映X是多次被虐打。傅又指X的心口有逾10道被刺傷的傷口，傷勢與被剪刀刺傷的說法吻合。

傅又指出X的右邊臀部有一個較大的潰瘍傷口，傷口附近有不少線狀傷口，因此傅估計該潰瘍傷口是由藤條及拖鞋不斷重複虐打所致，因為一般情況下，藤條及拖鞋並不會造成如此深的傷口，尤其拖鞋表面較闊，可分散力度，一般不會造成這個程度的傷害，因此其傷口必然是被不斷重複虐打所致。

傅又供稱，潰瘍傷口一般要受醫護人員處理，單靠以消毒酒精清洗是無助復原的。傅又指X的傷勢絕對會影響其日常生活，尤其他的臀部潰瘍，會使他無法正常坐下，而其腿部的其他傷勢，亦可能使其無法正常走路。案件明續審。

涉案父親（29歲）及繼母（30歲）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝