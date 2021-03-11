【科技人才短缺】日本政府提供千萬年薪、每週工作3天等福利吸IT人才

▲ 據外媒報道，日本政府為了吸引數碼化人才，不惜推出千萬日元年薪、每週工作三天等福利，與私人企業爭奪招募IT人才。

受新冠肺炎疫情影響，各行各業加速數碼轉型，政府部門亦加快利用數碼科技處理公共事務。據外媒報道，當地政府為了吸引數碼化人才，不惜推出千萬日元年薪、每週工作三天等福利，與私人企業爭奪招募IT人才。

據《日經中文網》報道，為應對疫情帶來的變化，以及提高工作效率，日本政府正積極推動數碼轉型，並聘請相關科技人才。據日本招聘網站BizReach發布的招聘廣告顯示，日本金融廳正在招募「數碼化轉型業務推進策劃師」職位，並提供1千萬日圓（約71.5萬港元）年薪。據悉，該職位招聘數目為5至6人，卻引來數百名求職者應徵。

此外，日本金融廳計劃，本年將約1,800種申請服務轉向綫上化。另外，更宣布為員工提供高於日本國家公務員的平均薪資，每月薪金約40萬日圓（約28,655港元），藉此吸引高端人才加入。日本政府計劃，9月份將會成立數碼廳部門，並實施每週工作3天的制度，目前該部門成功吸引1,400人應徵，更是職位空缺數目的40倍，反映其工作措施極具吸引力。報道也指出，數碼廳部門亦有可能為員工提供1,000萬日圓以上年薪。

除了政府部門以外，日本私人企業同樣也求才若渴，正積極招聘科技人才，不少企業更願意支付數千萬日圓年薪。例如，日本大型IT系統製造商SCSK，當中有部分職位的年薪高達3,000萬日圓（約214萬港元）。

責任編輯：李寶如