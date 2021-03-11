【解構心機女】江嘉敏賣口乖稱馮盈盈做師姐　FYY不領情：我受唔起！

▲ 「死敵」馮盈盈與江嘉敏齊主持《解構心機女》。（東星圖片）

賴慰玲、馮盈盈、江嘉敏、劉佩玥、張振朗、戴祖儀今日出席J2新節目《解構心機女》記招，當中馮盈盈與江嘉敏本來是好姊妹，卻因去年富豪船P事件傳二人由此反目。

可是TVB卻安排馮盈盈與江嘉敏這對「死敵」主持《解構心機女》，在今日的記招，馮盈盈騷胸露腰，江嘉敏露腿迎戰。

提及二人「破冰」，盈盈回應說：「是走冰才對，請嘉敏飲個杯珍珠奶茶是特登走甜少冰，知她第一次做主持，希望她不要太緊張。」

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問到日前兩人的合照引起P圖事件，嘉敏被問有否覺得被改圖改肥，她大方笑說：「沒甚麼可傷害到我，我噸位夠，打風都吹唔甩。」盈盈解釋相片是助手所影，原相也在助手處：「只是大家編輯風格不同，其實審美觀好主觀，而且從來沒講過我不P圖，修圖人人都會做，是公開秘密，只要不要P到面目全非就沒問題。」

另外，當嘉敏賣口乖指盈盈為師姐時，盈盈卻不接受說：「不要嗌我師姐，我們同年㗎！你2014年入行，又拍劇又拍電影，我那時還在大學，應該我叫你做師姐才對，你不要再嗌我師姐，我受唔起！」