科大研發製造手性分子新方法　可望用於開發低副作用癌症藥物及對抗新冠病毒

▲ 科大化學系教授孫建偉（中）及其研究團隊。（科大提供）

香港科技大學最新研發製造新球形分子「手性四芳基甲烷」（CTAMs）的新方法，可望為開發新藥物創造條件。該種分子以往很難被製造，初步測試顯示，該種分子對子宮頸、肺、乳房和腸等癌細胞、引起手足口病的病毒，以及一種冠狀病毒具有良好的抑制作用，並有很大機會可用作對付引致新冠肺炎的新型冠狀病毒。

科大表示，據初步生物活動研究，經這種嶄新方法製造出來的球形分子具有抗癌和抗病毒的特性。其中一種球形分子對HeLa細胞（子宮頸癌細胞）所展示的抑制能力，與常用於控制該癌細胞生長的藥物「多柔比星（Doxorubicin）」相若，其毒性更少28倍，反映球形手性分子可應用於開發較少副作用的癌症藥物。

此外，該種分子亦被發現能有效對付引致手足口病的腸病毒A71，手足口病至今仍未有藥物可治療，但研究發現，有關病毒在加入了低濃度的球形分子後，其病毒含量下降121倍。該分子亦可抑制一種引致普通感冒、名為OC43病毒的複製過程。由於此病毒屬人類乙型冠狀病毒，有關分子有很大機會可用作對付其他冠狀病毒，如引致新冠肺炎的新型冠狀病毒。

現時獲認可的藥物中逾半數屬於手性藥物，但當中幾乎全屬線性和圓盤形分子，至於手性分子家族中的球形分子，則因為很難被合成出來而未被開發，CTAM正是這種球形分子中的重要一員。

科大化學系教授孫建偉領導的團隊則利用標記策略，成功克服分子中的四個芳基與中心碳原子連接時所產生的巨大能量屏障等困難，他指，手性球形分子是一個未被開發的領域，希望新方法能為這種分子開發新藥物創造條件。上述發現獲刊登於學術期刊《自然-催化》。

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責任編輯：馮琪雅