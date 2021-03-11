林鄭談參選特首5個條件　包括受市民愛戴及不能太受不同意見影響

特首林鄭月娥昨日接受鳳凰衛視訪問，指要完善香港選舉制度的修法時間非常緊迫，原訂今年9月的立法會選舉和12月的選委會選舉，舉行時間或會對調，到時新一屆立法會將產生選委會的新組別。她又認為參選特首有五個條件，要愛國、有管制能力、能處理中央和特區的關係，到市民愛戴的同時，亦不能太受到外面的聲音或者不同意見的影響。

林鄭月娥表示，現時要修改選舉制度時間非常緊迫，可以說就剩12個月，因未來有三場選舉，分別是選委會、立法會，以及然明年三月的特首選舉。她指出，從邏輯上來講，選委會除選出特首外，日後還要透過自己選舉產生一定數目的立法會議員，以及要負責提名立法會議員候選人，因此選委會選舉要先舉行。

她又強調，愛國者治港是天經地義的事，但部分議員利用立法會這重要憲制平台來反對中央，制造兩地矛盾，甚至去勾結外國勢力來制裁香港，是完全不能接受，須要從完善選舉制度方面入手。林鄭指，香港回歸近24年，但「一國兩制」實踐近年似乎越走越歪，拍去年6月有港區國安法出台，社會表面上的穩定恢復，但不等於是完全安全，故一定要從政治體制保證香港的安全。對於有指選舉制度正「走回頭路」，林鄭稱不會用這個形容，強調普選的最終目標從來沒有變。

參選特首有「５＋１」個條件

至於下屆會否競逐連任，林鄭認為，參選特首有四個條件，包括愛國、有管制能力、能處理中央和特區的關係，以及得到市民愛戴。「我覺得這四個條件都是必不可少的」。

但她補充，自己做了特首接近四年，如果問我，我就會加多一個條件，「未來的行政長官，是需要一位好堅定的行政長官。要堅守原則。不可以太受到外面的聲音或者不同意見的影響」，認為在香港一個這麼複雜的環境，特首要做好一國兩制的捍衛者，維護中國的憲法以及基本法。

林鄭未有回應是否符合這些條件以及會否角逐連任，只稱「不回答這些問題，我現在有很多事要做，每日都要負責處理很多的問題」。她認為，香港有這樣的人才，但以往政治局面混亂不堪，看到想做事被拖後腿，17萬公務員都因政治局面而沮喪，不知道忙著做事會不會有結果，令很多人裹足不前。

她指，「甚至有人說好人都不做特首，這個位好難做。但是第一，我們有了國安法，起碼社會的安全治安我們可以處理。不需要再擔心香港惶恐終日。如果這一次能夠完善這個選舉制度，我很希望有更加多的有能力的人士參選，去管理未來的香港。」

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責任編輯：李淇