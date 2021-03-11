建制派成立撐完善選舉制度連線

▲ 建制派成立「撐全國人大決定 完善選舉制度」連線。（陳國峰攝）

全國人大會議表決通過關於完善選舉制度的決定，早前已陸續落區爭取市民簽名支持的建制政黨和團體，今日成立「撐全國人大決定 完善選舉制度」連線，由即日起至4月中，發起一系列宣傳解讀和線上線下簽名大行動。

「連線」總召集人、全國人大常委譚耀宗透過短片表示，他們十分支持全國人大就完善香港選舉制度作出的決定，認為有利於香港長期繁榮穩定，他呼籲市民積極參與簽名大行動，又說歡迎市民提出意見和建議。

召集人之一、民建聯主席李慧琼表示，簽名大行動從即日起至4月中舉行，「連線」將在全港設多個街站接受市民簽名，同時設立網上簽名，希望市民積極參與，支持特區做好修改完善選舉制度的立法工作。

連線其他召集人還包括基本法委員會副主任譚惠珠、工聯會會長吳秋北、經民聯主席盧偉國、新民黨主席葉劉淑儀、自由黨主席張宇人、中華總商會會長袁武、香港教育工作者聯會主席黃錦良等人。

去年全國人大會議通過港區國安法後，建制派亦成立「香港各界國安法聯合陣」，用大約8日時間，收集到293萬個簽名，並遞交給中聯辦主任駱惠寧。駱惠寧當時形容，這充分說明就「港區國安法」是人心所向、勢在必行。

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記者：林曉君