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【Ursus Fitness群組】有Ursus Fitness顧客曾到其他地方教班　涉及至少4間健身中心　

社會 17:42 2021/03/11

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Ursus Fitness群組有超過50人確診或初步確診。（經濟日報資料圖片）

於西營盤薄扶林道的Ursus Fitness出現群組爆發，至少50多人確診或初步確診。衞生防護中心今日（11日）公布，本港新增16宗與本地個案相關的個案中，全部人曾到過位於西營盤薄扶林道的Ursus Fitness。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有確診人士曾經到過其他健身中心教班，至少涉及4間健身中心，包括位於上環的House of Fitness、H-Kore位於鰂魚涌及太古的兩間分店，及Pure Fitness，如果病人是於傳染期內去到以上的健身中心，有關地方需停業及清洗，部分人或需隔離檢疫。

張竹君又表示，不是全部人在健身時都有戴口罩，由於多人接觸的表面，如廁所門柄、枱面等20個環境樣本對病毒呈陰性，初步估計人傳人的機會較大。

 

Ursus Fitness群組逾50人染疫，初步確診逾40宗，詳情即看【下一頁】

有網民發現Ursus Fitness Facebook專頁曾分享客人運動的影片，可見有人運動時拉低口罩至下巴，詳情即看【下一頁】

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記者：黃悅晴

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