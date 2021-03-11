【星二代學校】小朋友讀新加坡國際學校設IB課程　陳豪陳茵媺10萬租豪宅方便子女返學

▲ 陳豪與陳茵媺安排小朋友讀新加坡國際學校。

要數圈中模範夫妻，怎少得陳豪與陳茵媺？陳氏夫妻更是好爸媽，為3孩的教育鋪好路，之前大仔已轉校至新加坡國際學校，學費不菲，為了方便返學，一家五口更搬屋，據悉每月花約10萬租住2,200呎豪宅，怪不得陳豪密密北上落力賺錢養家。

陳豪與陳茵媺一直緊張7歲大仔Aiden、6歲二仔Nathan及4歲細女Camilla的學業，兩夫婦自小接受西方教育，早已計劃讓子女到外國深造，希望子女多與外國人接觸接受不同思想，有宏觀視野，因此心儀國際學校。陳氏夫婦之前為大仔轉校至新加坡國際學校，為方便上學，更舉家由大埔搬往南灣。

▲ 陳豪與陳茵媺育有2仔1女，組成幸福一家五口。（IG影片截圖）

搬屋方便子女返學

陳豪一直都投資物業，2013年豪擲約3,300萬元購入大埔比華利山洋房自住。直到2017年大仔入讀位於黃竹坑的新加坡國際學校讀書，為免舟車勞頓，便一家搬到南灣居住，節省數小時車程。當時南灣居所月租約7萬元，比華利山則租出。今年1月初，陳豪更愈搬愈大，以月租約10萬元搬到同屋苑的2,200呎大單位，家中望到全海景。陳茵媺更親自為新居進行小裝修。

陳茵媺不時在網絡分享一家的溫馨生活照，見新家很寬敞，在疫情下，他們一家亦多了留在家，譬如二仔6歲生日，媽媽就親自製作Oreo生日蛋糕，一家人在家開心慶祝。

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新加坡國際學校雲集星二代

不少星級爸媽喜歡為子女選擇國際學校，當中新加坡國際學校深受歡迎，雲集星二代，除了陳豪與陳茵媺大仔Aiden之外，學生/校友還有趙薇的女兒小四月、姚瑩瑩的兒子Evan、任達華和琦琦的女兒任晴佳、吳鎮宇的兒子Feynman、任賢齊一對子女Rati和Cody，以及許紹雄的女兒Charmaine。

新加坡國際學校受歡迎之因，有指是在一眾國際校中，該校的教育制度相對嚴格，校內用簡體字，學生也有不少學好中文的機會。曾有家長在網上討論區分享過，功課量比本地傳統學校少，重視閱讀，課程不算太深。

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小學學費每年逾13萬

新加坡國際學校創辦於1991年，設幼兒教育、小學及中學部，中五及中六設有IB課程。幼兒教育學費為每年約8.3萬元，小一至六每年逾13萬元，中學就近16.5萬元，還未計債券等費用。個人及公司債券費用分別是20萬元及50萬元，獲錄取的學生需以個人或企業名義購買債券作留位之用，畢業或離校後可贖回，或可轉讓給弟妹使用。相信陳豪夫婦都會安排3子女齊齊讀該校。

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責任編輯︰王明芳