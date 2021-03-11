【港區國安法】律政司就黃碧雲准保釋覆核被拒　黃碧雲獲釋後望未獲釋朋友平安

▲ 47人案被告之一黃碧雲今於高等法院獲准保釋。（馮漢柱攝）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中15人早前獲總裁判官蘇惠德批准保釋，律政司就其中11人准保釋決定提出覆核，高院今早（11日）進行覆核聆訊，拒絕律政司就黃碧雲准保釋之覆核申請，黃碧雲准保釋。黃獲釋後表示， 最掛念仍未獲准保釋的民主派朋友，希望他們平安及盡快重獲自由。

黃碧雲約於今日下午5時獲釋，大批傳媒於高等法院外守候，大批警員在場戒備。黃獲釋表示，她被還押11天，對於今獲准保釋，可重獲自由而感到高興，現時最希望可盡快回家休息，與家人團聚，黃又指她於還押期間內心平和。

黃指每次進出法庭均看到很多市民排隊，晚上又會看見點點燭光，對被羈押人士很大鼓舞。黃坦言現時最掛念仍未獲准保釋的民主派朋友，希望他們平安及盡快重獲自由。

黃碧雲今早由資深大律師夏博義代表，律政司一方由副刑事檢控專員楊美琪代表。法官杜麗冰聽過雙方陳詞後，最終拒絕律政司就黃碧雲之覆核申請，批准黃保釋。

黃獲准以現金及人事共20萬元保釋至5月31日再訊，須遵守一系列保釋條件，包括不得以任何方式作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為危害國家安全的言論及行為，不得組織、安排、參與或協調任何級別的選舉，不得聯絡任何外國官員、議員、任何各級議會成員或其他服務於以上人員的人士。

另外，黃不准離港令，須交出旅遊證件，包括已逾期BNO，並須於晚上12時至翌日早上7時守宵禁令，每周到警署報到4天。

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47名被告早前在西九龍裁判法院提堂，裁判官向15名被告批出保釋，惟律政司提出覆核及引例要求各人還押，及後律政司撤回覆核楊雪盈、林景楠、呂智恆及劉偉聰等4人的保釋，4人早前獲保釋候訊。

餘下9人獲保釋覆核申請，分別於本周六（13日）及下周一（15日）於高等法院處理。

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記者：楊詠渝



