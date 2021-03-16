【靚太安樂窩】夫婦首次置業85萬裝修400呎單位　結合蜜月回憶打造獨特希臘藍白小屋

▲ 單位以帆船為主要設計概念，把書房, 客廳, 廚房和睡房這些區域串聯起來。

渡蜜月對不少夫婦而言應該有很多美好回憶，如果將蜜月旅遊地特色作設計主題融入家中，婚姻生活相信會更甜蜜。今集《靚太安樂窩》帶大家參觀位於粉嶺碧湖花園的400呎單位，設計師將單位改造成藍天白雲的希臘地中海渡假小屋，同時完美修飾鑽石型客廳間隔，使單位既實用又滿足屋主夢想。

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迎合屋主嗜好 全屋貫徹地中海度假風

這間充滿希臘風情的清新窩居是屋主夫婦首次置業的單位，二人對蜜月旅遊地希臘情有獨鍾，又熱愛水上活動。因此，設計師大膽地把希臘風情與帆船的結合，利用單位本身採光良好的優勢，加入希臘小屋的建築風格如圓拱門設計等，再配以白色及深淺藍色色調設計，打造獨特的地中海度假小屋。

客廳

由於屋主夫婦熱愛風帆等水上運動，所以設計師利用鑽石型客廳牆身傾斜的特性，配合電視櫃的造型設計及安裝真實帆船使用的金屬扶手，將客廳改造成「船頭甲板」。既美觀又可分隔客飯廳空間，完全符合屋主的需要。

飯廳

飯廳作為用餐地方同樣連貫全屋設計概念，牆上風景畫是摺疊式隱藏餐桌，拉開或收起餐桌便能作場景轉換，更能善用空間。

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房間

睡房以白色為主色，配搭淺灰色的牆身及木紋寢具，把客飯廳船艙渡假風伸延到睡房之內，營造平靜和諧的感覺，好讓戶主休息時如置身船艙內一樣放鬆。

用色主調為純白的書房，配襯深淺不一藍色櫃門的坑紋設計，加上仿原木感覺的地台櫃，打造出舊式碼頭的感覺。

廚房

開放式廚房以木系色調為主，天然木紋廚具塑造出如置身遊艇內的感覺，營造簡潔舒適的氛圍。

浴室

男戶主亦對日本澡堂文化深感喜愛，所以企缸內加建了一個小台階配上天然石春地面模仿風呂設計。而同一空間內，淋浴間及洗手盆範圍分別採用深淺分明的對比，讓戶主可同時享有沉實寧靜和清新簡約的感覺。

工程詳情：

總費用：約85萬

現場木器、傢俬及所有門：$53,5000

電力：$80,000

泥水：$62,000

清拆：$50,000

水喉：$47,000

油漆：$46,000

冷氣：$20,000

前期及雜項：$10000

資料來源：am PLUS Designs Ltd.



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記者：張懿慧