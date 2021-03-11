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【灰夠】何雁詩穿泳衣浸浴拍MV 感激老公鄭俊弘由錯愕到支持

娛樂 14:01 2021/03/11

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何雁詩性感拍MV。

何雁詩 (Stephanie)最新派台歌曲《灰夠》是她今年的首張作品，亦是她計劃已久將會發行的專輯中的最後一首歌曲，專輯將作為Step轉型成為獨立歌手後的一個里程碑。

《灰夠》是Pop ballad 曲風的傷感情歌，與Step去年推出的《致有夢想的人》、《絕望時請點播》及《基本戀愛套路》三首歌曲的風格截然不同。 

親力親為。

在MV拍攝方面， Step親自參與了不少，拍攝取景於香港長洲的一所渡假屋，更是由Step親自選景：「我特別鍾意實景中的窗及浴缸，覺得好靚，亦因而啟發我以一鏡過方式拍攝這個片段。」

 《灰夠》是一首較為傷心的情歌，Step亦參考了一些以往的失戀經歷：「以前每當我不開心時候，除了唱歌，我都鍾意浸浴，點支蠟燭，開支紅酒飲，抒發一下情緒。所以今次片段中都用了這蹺段去拍攝。」

MV由Step親自設計場面。

被問到在現今的社會環境下，作為一個獨立歌手有什麼困難時，Step笑言最近市況比較不佳，在是次MV製作上都要以節省成本為主，更透露將會有略有性感的演出。

她稱：「今次Budget 方面，最慳莫過於是服裝，因為今次完全不用借衫，我只穿了自己的一套泳裝上陣，所以好慳錢！」

被問到老公鄭俊弘（Fred） 有無反對時，Step笑指Fred一開始有愕然，不過慢慢都轉為理解，亦非常感謝Fred 的支持。

撰文 : TOPick柴犬出動

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