治療室性早搏新技術　三維定位技術精準定位

心臟是人類最重要器官之一，而它的跳動有一套電流系統。相信不少人都經歷過心跳快、心慌的感覺，但你有沒有想過，自己有機會患上了室性早搏（PVC）？究竟甚麼是室性早搏？其成因及症狀為何？又有甚麼治療選項？

室性早搏是一種常見的心律失常，心臟科專科醫生蔡文俊指，室性早搏是一種從心室起源的不正常心跳，能夠破壞常規的心律，患者的突然死亡風險會提高，心 臟亦會變得肥大。而連續出現三個或更多的室性早搏則可被稱為「心室性心搏過速」。

▲ 室性早搏是一種從心室起源的不正常心跳。

早搏不易察覺 老年人易患病

「正常人的心跳如音樂節拍，是一下一下的，而每一下跳動的間隔時間均相若。如果心臟出現早搏，即心跳會突然不正常地增快，多了一下跳動。」蔡醫生說。事實上，室性早搏不一定能察覺到，身體可以沒有任何異樣，部分患者可以沒有病徵。而病徵則包括了胸部有顫抖感、心跳過多、心跳過少或漏拍、心跳感更為明顯等，蔡醫生續表示，「部分患者描述如坐過山車般，突然個心離一離、虛一虛，部分人亦會覺得頸部有跳動感覺。」

他又指，無論男女均都有機會患病，而且正常、健康的人士也有可能患病。而由於發病率會隨年齡增長而增加，因此老年人患病機會更高。談及高危一族，他指患有心臟病、肺病、或荷爾蒙問題的人士風險更高，而情緒激動、過分勞累、煙酒、咖啡均是致病成因。

▲ 室性早搏是一種常見的心律失常，患者的突然死亡風險會提高。

舊法存風險 三維定位療效好

室性早搏該如何治療﹖「先要改變生活習慣，減少攝取咖啡因及吸煙，以降低症狀的發生頻率和嚴重程度。另外可靠服食藥物治療，最常見的有β受體阻滯劑，能有效抑制心臟過早收縮。」蔡醫生指，若藥物效能不足，或患者難以承受，可進行射頻能量導管消融術，以破壞導致不規則收縮的心臟組織區域。

然而，導管消融術乃是較舊式的治療方法，當中存在不少風險，幸得三維定位技術出現，才為病人帶來更好的治療效果。

精準定位縮手術時間 醫患免受輻射

「技術可精準定位，作出有效治療。」心臟科專科醫生高耀鈞解釋，三維定位技術能在不使用X光的情況下，知道病人的心臟結構以及導管位置，看到不當的電流位置、不當的細胞位置，以至能精準地進行手術。由於使手術中導管穩定性更高，同時可減低手術時間。

高醫生強調，未有這套系統之前，醫生主要是透過X光透視引導進行導管消融術，而二維方法難找到細胞不正常之處，導致手術時間較長，成功率亦會降低。此舉更會增加患者和操作者受輻射的時間。「研究發現，病人如接觸太多X光輻射，長遠會增加癌症發生。而新技術能大大減少患者和操作人員接觸X光機會，癌症發病率和死亡率的風險將顯著降低。」

▲ 比起舊式的導管消融術，新興的三維定位技術能為病人帶來更好的治療效果。

此外，透過三維定位技術能徹底根治疾病，一勞永逸。一方面能令患者享受更健康的生活，減低患癌風險，另一方面可減少患者的經濟負擔。高醫生更指，技術沒有年齡限制，兒童、成人和長者均適用。「尤其適合兒童和孕婦，因為療法能 減少輻射，更能保障他們健康。」

給PVC患者的貼士

均衡飲食（尤其是超重或患有其他心臟病人士）

減少可能引起心跳加快的食物或飲料如酒精、 咖啡因、辛辣食物、冷凍飲品等

定期進行安全的運動（接受壓力測試選擇適合自己的運動類型）

放鬆身心

避免吸煙及進食減肥藥、能量丸和草藥補品

（資料由客戶提供）