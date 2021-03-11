【選舉制度】鄭若驊及張建宗發聲明支持人大決定　保安局與六紀律部隊稱會全面配合

全國人大會議今日通過落實完善香港選舉制度後，多個高官即陸續發表聲明，稱對全國人大通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，落實「愛國者治港」原則的決定，表示歡迎及全力支持。

除了律政司司長鄭若驊及政務司司長張建宗外，就連保安局及六個紀律部隊，包括警務處、海關、入境處、懲教、消防及飛行服務隊，亦站出來發支持。保安局局長李家超稱，會帶領各紀律部隊全面配合人大修改選舉制度的決定，繼續堅定不移履行維護國家主權、安全和發展利益，以及維護香港繁榮穩定的責任。

鄭若驊在聲明中指，認同只有落實「愛國者治港」，才能夠全面貫徹「一國兩制」的方針，稱過去數年有人宣揚不用守法的意識和反中亂港的思維，公然鼓吹「港獨」，甚至有激進分離勢力通過各類選舉進入特區治理架構，情況顯示香港現行選舉制度存漏洞，有迫切需要由中央主導採取措施處理相關問題。

張建宗亦表示，完善香港選舉制度是刻不容緩之舉，將全面配合及支持有關跟進工作，包括加強向公眾解說，力爭早日完成本地立法，並確保未來十二個月的各場重要選舉有序順利舉行。

保安局局長李家超就稱，過去一段時間，立法會亂象頻生，有議員在宣誓時公然鼓吹「港獨」，2019年以來，有議員蓄意妨礙立法會運作，阻撓立法會人員執行職務；又稱有議員支持暴力，與暴徒「手足」相稱，勾結外部勢力，聯結顛覆勢力「攬炒」香港。他認為，港區國安法實施後，香港由亂到治，但選舉制度的漏洞和缺陷依然存在，人大今次的決定有力地處理和防範這些風險，指「愛國者治港」將結束破壞香港的荒謬時期，開啟建設香港的新篇章。

懲教署長胡英明指，會全力配合，堅守香港刑事司法體系最後防線，確保監獄穩定，防止任何人士在獄內組織及培養反中亂港勢力，以維護國家根本利益，「一國兩制」行穩致遠。警隊則稱會繼續竭誠執法，堅守崗位，與其他紀律部隊同心協力維持社會秩序，配合特區政府全面落實決定的相關工作。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李淇