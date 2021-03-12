【傑出學生】15名大學生獲「創明天獎學金」　盼才華及創意回饋社會

▲ 「創明天獎學金」頒授典禮大合照（大會提供）

大灣區共同家園青年公益基金首推「創明天獎學金」，獲得近 300 名來自十三間院校的學生申請。獎學金日前（9日）舉行頒授典禮，基金主席黃永光大讚獎學金得獎者多才多藝，冀他們可利用才華及創意回饋社會，為香港共創更好的明天。身兼獎學金評審之一的政制及內地事務局粵港澳大灣區發展專員袁民忠亦表示，基金會為參與次獎學金同學舉辦大灣區交流活動，有助他們進一步了解大灣區的發展，發掘就業或創業的發展機遇。

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「創明天獎學金」首度推出後反應熱烈， 獲得近 300 名來自十三間院校的學生申請。獎學金評審團陣容鼎盛，包括基金主席黃永光、政制及內地事務局粵港澳大灣區發展專員袁民忠、香港科學院創院院長徐立之教授及蘭桂坊集團主席盛智文博士，最終選出15名學生，每位得獎者獲頒五萬元獎學金，資助他們學業及日後發展需要。

黃永光表示，15名獎學金獲獎者多才多藝，他們出色的表現讓大家看到香港的青年人是充滿希望的一代，希望他們可 以利用自己的才華、創意、朝氣和社會責任感去回饋社會，為香港共創更好的明天。

他亦提到，基金將為獲獎同學及其他獎學金申請同學安排大灣區交流活動，走訪多間知名大學及當地龍頭企業，如華潤、騰訊、大疆等，相信交流體驗可讓同學開闊眼界，對未來職業規劃有很大幫助。

袁民忠表示，獲獎者無論學業成績或積極回饋社會的態度均令人鼓舞，亦提到頒授典禮不是結束， 而是引領新的開始。他寄語獲獎者如是次獎學金主題「創明天」，用雙手創造更好的將來。

是次獲獎者多來自普通家庭，當中有獲獎者的家庭經濟受疫情影響，而獎學金正好提供適切援助；而獲獎者亦來自五湖四海，就讀不同學科，除了獲獎學生除學業出眾外，亦多才多藝，包括有琵琶演奏高手、義工旅程策劃人、建立初創企業積極幫助弱勢社群等。

獲獎學生包括（排名不分先後）：香港大學醫學院5年級學生顏志鵬、香港浸會大學社會工作學系4年級學生袁嘉鎂、香港恒生大學張綽嵐、香港科技大學張天祐、香港理工大學周 旨菁、香港城市大學薛曉榆、香港公開大學的許曦婷、香港中文大學林善濃、香港演 藝學院劉卓禕、嶺南大學李倍仰、香港中文大學李天心、香港演藝學院冼樂欣、香港 大學王凱樂、香港教育大學胡騫婷及香港浸會大學楊子晴。

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記者：曾卓鋒