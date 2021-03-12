【靚太安樂窩】90後新婚夫婦儲錢5年上車　淘設計圖自家改造安樂窩慳10萬裝修費

▲ 新婚夫婦成功上樓，並為單位進行大改造！

現今香港人上車不容易，有新婚夫婦儲5年錢，加上雙方父母的支持，最終買到較近市區的二手私樓單位。他們選用一個較便宜的方式，把住宅改造為清新北歐風的安樂窩。男戶主Daniel接受TOPick訪問，分享上車及裝修的心得。

儲5年前上車

從事零售業及市場業的90後男女戶主在拍拖時已有共識為將來建立家庭做好準備，所以一直有儲錢習慣，亦會不時留意不同地區的樓價。本身他們只能買到元朗或屯門的二手樓，但加上父母支持，可以購入較近市區位於葵芳的新葵芳花園。

他們選擇樓齡較舊的二手樓，因它比一手樓價錢較實用，管理費較便宜，

反正我們用不著一手樓的會所設施。

再者，他們看準單位在地鐵上面，推斷樓價抗跌能力更好，較易出租，自住又不錯，所以果斷購買了。

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找室內設計公司至少貴10萬

由於他們想有一個屬於自己特色的住宅，考慮到直接找室內設計公司裝修的費用比較昂貴，因此他們從淘寶尋找設計師，為他們設計效果圖及施工圖。再到深圳買傢俬及找裝修公司裝修，可慳10萬裝修費。

找室內設計公司幫忙，至少要花50萬！

淘寶製作效果圖及施工圖過程花了一個月，花了人民幣5,000元（港幣6,000元），Daniel指設計師非常耐心和他們討論及了解他們的想法。

$5000係抵玩！佢仲出晒一套施工圖！

同時，Daniel亦購買不同的藍色油漆，直接油在牆上，用現實的光線及質感做測試，找出最理想的主色調。

此外，他趕得及在疫情前到深圳挑選及訂造傢俬，

雖然過程遇到好多阻滯，但裝修公司都好有耐性幫我哋，賓際效果跟當初的電腦繪圖有八成幾相似，完全做到自己想要嘅效果！

單位特色

單位實用面積415呎，設有2間睡房、廁所、廚房、客廳及飯廳，由於男女戶主都喜歡藍色，所以客廳以藍色為主調，靠著電視櫃的一邊牆更變成海軍藍的特色牆，增添美感及生活品味。

特色牆採用了eico油，好靚但打理要花點功夫！

而睡房以木系色調為主，採用地台床，提供足夠的收納空間擺放户主的轉季衣物、行李箱及雜物。床尾亦有工作枱，用作化妝及工作。單位的不同裝飾、手柄及燈飾加入黃銅元素，增加時尚感及令整個設計更連貫！

Daniel暫時把第二間睡房用作多用途房間，如果將來生小朋友，可把它改為嬰兒房。

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工程價錢實惠

Ｄaniel指設計圖及訂造傢俬都親力親為，最後裝修工程必須由裝修公司代勞完成，整個過程省卻了很多費用。整個工程花約$40.6萬，包括以下項目：

淘寶效果圖、施工圖 人民幣5,000元（港幣6,000元）

傢俬 港幣100,000元

裝修工程 港幣300,000元

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記者：王芷瑩