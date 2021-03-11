【選舉制度】人民日報：須根據香港實際情況有序推進

▲ 人民日報指香港選舉制度已到了不得不改的地步。（資料圖片）

內地官方媒體《人民日報》發表評論形容，香港選舉制度已到了不得不改、非改不可的地步，而總結經驗、及時完善制度，是世界各國的慣例，強調完善香港選舉制度，絕非簡單照搬或套用外國選舉制度就能做到，須根據香港實際情況有序推進。

評論指出，香港現行的特首和立法會產生辦法，主要內容都是30年前由《基本法》確定的，但隨著社會政治形勢的變化，一些制度缺陷逐步浮現，特別是「修例風波」以來，漏洞暴露得更加凸顯。評論舉例指，立法會選舉中，功能團體選舉日益向「分界別的直接選舉」演變，偏離了代表業界利益、表達團體訴求的初衷；而區議會在特首和立法會產生過程中分量很重，導致原本非政權性的區域組織變成「攬炒派」政治惡鬥的場所。評論指，之所以存在這些漏洞，是「愛國者治港」原則沒有從制度設計上真正得到落實。

評論續指，香港選舉制度的完善，既要充分保障香港公眾的民主權利，又要切實維護國家主權、安全、發展利益；既要尊重和保障香港依法享有的高度自治權，又要切實維護中央對香港的全面管治權；既要保證各類選舉的公正、公平、公開，又要切實有效阻止反中亂港分子、境外反華勢力的政治代理人進入特區政權機關。

評論認為，制度好不好，關鍵要看是否符合實際，能否促進香港繁榮穩定。至於賦予選委會更大職能、擴大社會均衡有序的政治參與，是完善香港選舉制度的重要思路。這既能確保「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」，不給反中亂港分子任何竊取染指管治權的機會，也能實現更加廣泛的代表性，更好凝聚香港社會共識。強調香港需要的不是空洞的形式民主，而是適合實際的好制度。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：林曉君