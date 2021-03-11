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【選舉制度】陳茂波：人大完善本港選舉制度　修正政治和社會發展路徑

政治 18:31 2021/03/11

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財政司司陳茂波落區爭取市民簽名支持人大的政改決定

財政司長陳茂波指，全國人大通過完善香港選舉制度的決定，堵塞了現時選舉制度的漏洞，修正了香港政治和社會發展的路徑。一方面，落實「愛國者治港」的根本原則，維護國家的安全和發展利益，讓「一國兩制」行穩致遠；另一方面，確保香港特區有效治理，讓香港社會可以集中精力謀發展，並著力處理好深層次的經濟和民生問題。完善香港選舉制度這決定，是讓「一國兩制」可以全面準確貫徹落實，讓香港長期繁榮穩定、長治久安的關鍵一步。

陳茂波到牛頭角爭取市民支持人大的政改決定。

陳茂波回應人大今次決定時認為，去年的維護國家安全立法和現在全面落實「愛國者治港」原則，可說是一脈相承、理所當然。要求所有參與香港管治的人，都必須愛國愛港，尊重及維護國家憲法和基本法，這是基本的政治倫理，也是參與管治的基本要求。我全力支持中央完善香港的選舉制度，解決香港正面對但自身卻處理不了的困局，填補了香港在國家安全方面的短板，讓香港可以有更穩固的基礎繼續繁榮發展、積極建設，不斷提升市民的生活質素。

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