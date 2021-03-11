【8.18集結案】黎智英等共7人不自辯　控方陳詞指毋須爭議《公安條例》合憲性

▲ 代表控方的資深大律師今進行結案陳詞。(經濟日報資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英等共7人，涉於2019年8.18港島遊行而被控組織未經批准集結一案，今（11日）於西九龍裁判法院續審。控方結案陳詞指，雖然辯方挑戰《公安條例》的合憲性，但2005年的終院案例已裁定法例合憲，指示威自由並非絕對，法例是為了公眾秩序，具有合理目的及相稱性。控方又指，各被告當日帶領集會人士由銅鑼灣行至遮打道，期間各手持橫額及叫口號，行為不能視作疏散人群。案件明（12日）續審。

涉案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲），均否認組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結兩罪；同案被告梁耀忠（67歲）及區諾軒（33歲）已認罪，保釋候判。

控方昨舉證完畢，法官裁定案件表證成立。7名被告均不出庭作供及傳召辯方證人，控方今開始結案陳詞。

控方今結案陳詞時指，辯方就本案的抗辯方向之一，是對《公安條例》第17及17A條提出系統性層面挑戰，指有關條例不合比例及刑罰過重。

控方續指，惟根據2005年終審法院對梁國雄涉舉行未經批准集結案例，終院已裁定有關條例合憲。控方指雖然《基本法》賦予遊行示威自由，但有關的自由並非絕對，須顧慮到公共秩序及他人權利，故有關法例具有顯然可見的合理目的，亦未有超越該目的，終院亦指法例通過相稱性測試。

控方又指，辯方亦打算就條例的應用層面作挑戰，稱當日警方未有即時作拘捕或驅散，而且整個遊行過程和平，事後再拘捕及起訴各人並不合憲。惟控方反駁指，有關法條已被裁定合憲，被告因當日沒有被捕，就不用因干犯條例而被起訴，這並不合理。

惟法官問及控方，若辯方抗辯指各被告當日只是疏散集會人士，而非組織未經批准遊行，控方會有何回應。

控方回應指，各被告當日帶領集會人士離開銅鑼灣，行經灣仔、金鐘等地，再到達原定遊行路線的終點遮打道，期間各被告手持橫額及叫口號，更不曾要求警方協助疏散，指被告行為不能視為疏散人群。案件明（12日）續審。

控罪指，9人於2019年8月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)（a)條而屬未經批准集結。當中區諾軒及梁耀忠已承認控罪，准保釋候判。

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記者：王仁昌