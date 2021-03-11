【守望相助】郭富城捐10萬助陳積榮 城城：大家算是同行幫他度過難關

▲ 郭富城捐出10萬元助陳積榮解燃眉之急。

前TVB藝員陳積榮（Jeff）去年8月宣布患上第四期肺癌，花光積蓄醫病的他近日拍片向外界求助，希望籌募鉅額醫療費，人間有愛。繼林盛斌、徐榮、林芊妤及陳自瑤伸出援手外，天王郭富城亦透過其慈善基金捐出10萬元給陳積榮，認真有心。

郭富城的經理人小美，於陳積榮的社交平台上載入數紙，當中更留言：「你好！我代表Aaron Kwok慈善基金轉入款項於指定戶口作支持，希望你加油，早日康復。」而郭富城透過名下的慈善基金捐出10萬元給陳積榮。

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▲ 陳積榮拍片求助，希望籌募鉅額醫療費。（影片截圖）



而小美接受媒體訪問，她表示郭富城的慈善基金向來幫助不同層面的人士，而城城看到陳積榮的呼籲片段後，了解其病情的嚴重性，故此作出是次的捐款行動。

▲ 郭富城經理人小美上載入數紙。

小美續說城城並不認識陳積榮，不過大家也算是同行，對方亦很年輕，希望可集合更多力量和資源，去幫他度過難關。

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去年8月陳積榮透過YouTube拍片宣布患上肺癌第四期，當中發現背部有一顆腫瘤，腫瘤更壓著了神經，醫生診斷他或會半身不遂，活不過半年。

自陳積榮公開病情，不少圈中人也伸出緩手，馬浚偉送他兩箱靈芝，好友孫慧雪甚至積極呼籲捐款。而醉心幕前的陳積榮曾預告繼續有新的拍攝工作，期望在這段香港人不開心的時期，拍一些開心的影片娛樂大家。

近日陳積榮再次拍片求助，短片中他樣子憔悴，兩頰凹陷、他說著：「很抱歉，要大家擔心了」，陳積榮表示由於病情有變，醫生建議他使用第三代藥物，不過這藥物的每個月支出達4萬港幣，面對如此龐大的費用，對他造成頗大的壓力，故他呼籲道「希望大家能給予我任何的援助，集合大家的力量我相信我一定能打勝仗」

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