【疫苗接種】有私家醫生指約3成市民「甩底」打針　料與打針後現死亡個案有關

▲ 西醫工會創會會長楊超發。（資料圖片）

近日有數名市民在接種新冠疫苗後出現死亡個案，不少診所出現「退針潮」。有私家醫生指自周日（7日）起有約2至3成人出現「甩底」打針的情況，多數為患「三高」的長者，料與死亡個案消息有關。

西醫工會創會會長楊超發指，剛開放予私家醫生接種疫苗時有預約的情況非常熱烈，很多人都「爭住打針」，疫苗「開打」至今共訂購了約300劑疫苗，現已接種約一百多劑疫苗，惟自3月7日，有約2至3成人出現「甩底」的情況，大多為患三高的長者，主要是希望延遲接種或再考慮清楚再接種，相信與近日有市民在接種疫苗後出現死亡個案有關，又指如再出現更多的「壞消息」，全港接種率或只有2至3成。

他認為「甩底」打針的情況不算嚴重，指去年南韓出現接種流感疫苗後死亡病例後，取消預約的人數更多。對於仍有一百多劑疫苗尚未使用，他坦言擔心餘下的劑量會用不完，指未知道屆時當局會如何處理。另稱有消息指港府將會殺停安排醫生到安老院為院友注射科興疫苗的計劃。

家庭醫生林永和則指自計劃開始至今已訂購約280劑疫苗，現已接種約120劑，多數為長者，另有警察、美容院職員等。他稱醫生會在注射疫苗前會為市民作出評估，有部分三高人士無法接種，另有市民希望再作觀察而延遲接種。他表示曾聽聞有醫生指，有市民在注射疫苗前發現自己的血管阻塞故沒有打針；亦有市民對近日出現的死亡個案不感擔憂，當中有「死硬派」認為只要是國產疫苗都會「係咪都打」。

他指出上周六起，有少於2成市民「甩底」接種疫苗的情況，對有關情況表示理解，坦言「不是大問題」，又指每日會為約10人打針，認為疫苗是安全而且有需要的，港府應盡快開放予全港市民接種。

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記者：郭詩詩