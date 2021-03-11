林鄭：不會形容人大修改選舉制度是民主倒退　香港近年變化令中央忍無可忍

▲ 行政長官林鄭月娥見記者（陳國峰攝）

全國人大會議通過《完善香港特區選舉制度的決定（草案）》，特首林鄭月娥會見記者時強調，不會形容今次修改選舉制度是「民主的倒退」，而是填補了制度的缺陷及漏洞，指香港近年發生的變化，令中央忍無可忍要做今次工作，強調任何民主制度都要考慮當地實際情況，不應衝擊國家安全，但在今日香港的選舉制度下，出現危害國家安全的行為，所以必須加以糾正、完善。

林鄭月娥表示，不同意人大的相關決定及工作，是民主倒退及收窄民主派的參政機會，指這與民主並無直接關係，有關決定是完善香港選舉制度，以填補選舉制度的缺陷及堵塞漏洞。她解釋，有關缺陷及漏洞，產生了一些不愛國、危害國家安全、擾亂香港秩序的人，令他們在政治體制中，利用公職身份及議政平台傷害香港，如有議員公然要求外國制裁香港，就是制度漏洞之一，「任何制度如不能保障憲制，這制度都不能持續」。

林鄭又多次被問到選委會的組成細節，她強調現時沒有答案，一切都要等全國人常委會的決定，但強調中央有關部門會以不同方法，聽取香港市民的意見。她特別提到不會將社福界剔除在選委會以外，未來或將社福界歸納為選委會第二界別（專業界別）。

對於9月的立法會選舉和12月的選委會選舉，舉行時間會否對調，林鄭月娥表示，暫時未能確定選舉日子，但指選委會將要提名立法會議員，亦要互選產生部分議員，因此選委會選舉有需要先舉行，政府會分秒必爭跟進，確定時間表後會盡快交代投票日期。

至於審查委員會，林鄭表明，現時的選舉均由選舉主任獲賦權，決定某一候選人提名是否有效，過去亦有人質疑，這重要的任務竟交由選舉主任獨力承擔，加上在黑暴及起底的情況下，難以找到公務員擔任這項重要工作。她認為，這制度並非香港獨有，而是國際做法，今次能透過人大，加入審查委員會制度，確保參選人符合「愛國者治港」的原則，是「一石二鳥」的做法。

林鄭又表明，香港特首最終達至普選產生的目標無改變，但認為如何達到目標要循序漸進，需要視乎香港的實際情況，反問如果香港實際情況，未能保證國家安全，談何來發展，強調如果在完善選舉制度後，能夠保障國家安全，令香港出現長治久安局面，一定可探討何時落實普選目標。

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責任編輯：李淇

