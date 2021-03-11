【百年古蹟】古諮會通過主教山配水庫及油麻地配水庫評為一級歷史建築

▲ 古諮會通過主教山配水庫及油麻地配水庫評為一級歷史建築。（經濟日報資料圖片）

古物諮詢委員會今午（11日）舉行會議，討論到深水埗俗稱主教山配水庫和油麻地京士柏前油蔴地配水庫，獲確認評為一級歷史建築，並開放一個月的公眾諮詢。

水務署指，於1904年的前深水埗配水庫或俗稱主教山配水庫，以及建於1894年的油麻地京士柏的前油蔴地配水庫，屬十分罕有的建築，並有重大歷史文物價值，均是印證殖民地時期九龍供水、以至城市發展的重要性。不過，署方指配水庫並非完全是坊間所指的「紅磚建築」，是混凝土、花崗岩及紅磚等物料混合而成。

▲ 古物諮詢委員會舉行會議。（曾耀輝攝）

發展局副秘書長李頌恩承認，當局在處理事件中有值得改善的地方，長遠會研究活化保育方案，並考慮有限度開放予市民參觀設施。

有委員則建議兩個配水庫可與九龍水塘作共同保肯，發揮出組合價值，讓公眾了解到九龍供水設施的起源歷史。

約建於1860年代的西營盤磅巷台階，則獲評為二級歷史建築。

深水埗主教山配水庫早前展開清拆工程，令地下蓄水池有逾百年歷史的古羅馬式建築曝光，引起社會熱議，其後政府始叫停清拆工程。

另外，古諮會今日通過支持將3處一級歷史建築列為法定古蹟，包括西營盤般咸道官立小學、舊大埔警署及沙頭角山咀村協天宮。當局將按程序刊憲宣布該3處建築為法定古蹟。

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記者：蘇文軒