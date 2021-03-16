【昔日嚴母】被兒質問拍性感戲當場掌摑　麥家琪領悟4句話挽回母子情︰說聲我愛你

▲ 麥家琪以前用錯方法教仔，經常打罵兒子，近年才領略到原來多說一點正面的說話，情況就變得不一樣。

沒有人天生懂得做媽媽，在邊湊邊學中，難免會用錯方法。45歲一代性感女神麥家琪（現改名為麥方喬）育有3子女，在教導長子Johan的路上一直摸象過河，性格急躁的她曾以怒罵、掌摑的方式教仔，致長子留下心理陰影。麥家琪憶起自己的過錯不禁流淚，她反省過後領略到4句說話，終慢慢緩和了母子關係。

1993年港姐出身的性感女神麥家琪，90年代曾獲力捧拍過多部電視劇和電影，可是星運平平，其後轉型拍過三級電影而最廣為人知。麥家琪萬萬想不到，自己的經歷會為孩子帶來影響。

▲ 麥家琪坦言對大仔的管教有很多不足之處，但她從錯誤中學習，教導二仔和細女已有很大進步。（黃建輝攝）

人生經歷惹母子衝突

有次，13歲長子Johan在商場質問媽媽，為何拍攝性感戲，明言是同學仔告訴他。麥家琪一怒之下向兒子「兜巴星」，揚言沒有對不起孩子。

我做過甚麼？我影響了誰？無論怎樣我也是你媽媽。

她相信是同學仔的媽媽先說起，她認為自己沒有做錯，沒有影響任何人，這遭遇只是她的人生一個點，亦已成過去。

這件事令我成長，我可以告訴孩子，將來出去做事、交朋友，未必幸運遇到好事；當遇到阻滯時，要學識如何過渡，或者避開。

回想當年，麥家琪因不懂說不，以致走了一條艱難的路。「如果我當初不怕不好意思，或者我直接將感受說出來，可能避免到很多對我的傷害……」

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教子女好好保護自己

她引以為鑑，教導小朋友當被要求做不合理的事情時，要決絕地說不，或盡量避免陷入一個對自己沒益處的環境中。她尤其要教8歲女兒王以晴，要保護自己多一點。

女兒喜歡玩社交平台instagram，媽媽提點不要放太多私人事情上網，以免造成問題，「你說出來的意思，未必是別人聽到的意思。」有問題不必上網尋求意見，應找信任的人去傾訴，亦不要理會太多別人的事。

▲ 麥家琪現在學識多向孩子說「我愛你」、「對不起」，子女就會心軟，有助加強溝通。（受訪者提供相片）

痛恨自己衝動掌摑兒子

聽落麥家琪像個不理世事的謹慎媽媽，其實她為人母13年來，一直是個剛烈媽媽，衝動掌摑孩子更不只一次。

「人好奇怪，容許自己做的事，就不容許小朋友做。」大約7年前一次，她與長子乘搭飛機，母子在機上玩耍和寫字，期間長子突爆出一句「妖」，她以為兒子講粗口，當刻一巴摑落兒子臉上。兒子爆喊解釋只是說出一個英文形容詞，她恍然大悟，即時向兒子道歉，但所造成的傷害卻難以磨滅。

兒子至今仍會不時提起此事，最少3、4次，我個心好痛，我真的傷害了他……這件事影響他很深，我真的很內疚……

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剛烈媽媽落淚︰我傷害了他

那份罪疚感湧上心頭，麥家琪忍不住落淚，恨自己為何如此性急、硬頸、粗魯、脾氣大，「有時我很討厭自己，為何（情緒）由0至100升得這麼快，因為我的急躁，而傷害了他……即使影響到其他人也不應該，更何況他是我的兒子，令他蒙上心理陰影……」

長子踏入青春期，麥家琪從他身上愈來愈看到自己的影子，包括自己的缺點。她醒覺自己的教法有問題，想改變兒子，應先改變自己，再作身教。近年熱愛研究宗教、宇宙等宏觀世界的她，在朋友介紹下，多看了一些專家觀點及影片。

▲ 麥家琪稱大仔被她影響較深，所以現時較集中教導大仔。（黃建輝攝）

她接觸到本港學者周華山博士的分享，指香港是一個很大的精神病院，很多人都得到情緒病，因為工作及家庭壓力，影響了整個環境氣氛。人要有正面思想、心靈富足，否則會引致很多問題。「我覺得（他的分享）好像一個加油站，這些道理正面地影響了我。」

▲ 45歲的麥家琪仍保養得很好，風釆依然。（黃建輝攝）

將責罵說話變成「我愛你」

麥家琪開始相信人是受軟不受硬，相信長子也一樣。近年她學懂向兒子施「軟功」，並學懂運用4句話︰「我愛你、對不起、多謝、原諒我」，她發覺非常有效。

初初我說時都覺得奇怪，無緣無故愛甚麼，還覺得好假。但細想下其實不假，我真的很愛他，即使我責罵也是出於愛，所以我將責罵的說話改成「我愛你」、「你好我就開心」、「你乖一點」，他真的心軟，立即易教了。

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人天生就需要被哄、被人寵愛，麥家琪感慨小時候缺乏愛，幾乎沒有人哄自己，記憶中只有小時候爸爸會哄哄她；媽媽或許湊小孩壓力大較忟憎，絕少哄她。所以她從不知道「氹人」是何物，拍拖不會氹男友，做媽媽也不會氹小孩，直至現在才慢慢領會。

原來氹人好有效，從前我對「氹或不氹」太執著，我現正學習不要理會真假，氹人是其中一個有效對待孩子的方法，所以我叫自己慢一點、溫柔一點去處理家庭事。

▲ 麥家琪對於當年太衝動體罰孩子感到內疚。（黃建輝攝）

醒覺丈夫的育兒觀正確

與長子在長年磨擦下，麥家琪從錯誤中學習，教導次子Enoch及細女以晴放鬆了不少，尤其對細女最溫柔、易溝通。麥家琪感謝上天給予她改過的機會，醒覺快將結婚15年的大律師丈夫王國豪，育兒觀才是正確的一方，她雙眼通紅地承諾要改變自己，做好身教。

（在育兒上）我一直以為自己正確，原來我老公才是對的，他像一個大細路，但他有智慧，挺厲害的，我不應該太堅持己見。這十幾年來，他對著我都好辛苦，希望我們一家都心靈健康，不會被負能量影響，做事就會『啱路數』得多。

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記者︰林綺玲

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