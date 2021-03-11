【疫苗接種】養和醫院社區疫苗接種中心下周二開放　優先群組可預約接種「復必泰」疫苗

▲ 下周二起，當局在跑馬地養和醫院及筲箕灣養和東區醫療中心設立社區疫苗接種中心，將為優先組別人士免費接種「復必泰」疫苗。（養和醫院提供圖片）

政府「新冠疫苗接種計劃」由今周起提供復星／BioNTech的「復必泰」疫苗，而下周二起，當局在跑馬地養和醫院及筲箕灣養和東區醫療中心設立社區疫苗接種中心，將為優先組別人士免費接種「復必泰」疫苗。

兩間社區疫苗接種中心的開放時間為星期一至日早上8時至晚上8時，市民可到政府網頁（https://www.covidvaccine.gov.hk/） 預約接種時間。政府網頁預約資料顯示，設於養和醫院的中心於3月16日至23日期間的預約已滿。

另外，養和醫療集團28名駐院醫生亦免費提供科興「克爾來福」疫苗注射服務，醫院今日（11日）起於網頁（vaccine.hksh.com）開放預約系統服務。

而由於醫療機構員工屬於優先接種類別，養和醫院於本周起安排員工陸續接種，由員工自行選擇接種哪一款疫苗，目前有逾1,000名員工有意接種。

此外，養和正進行一個名為「2019冠狀病毒病抗體反應研究」，目的是比較自然感染新冠肺炎以及接種疫苗後的血清抗體反應，並識別影響疫苗保護效力以及本地人口自然感染後產生免疫反應的因素，共有400位員工自願參與。

▲ • 院方今日（3月11日）連同衞生署人員在中心內進行演練，為下周開展服務作好準備。（養和醫院提供圖片）

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責任編輯：徐紹軒