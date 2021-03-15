【初創企業】初創公司Rice Robotics獲新世界注資　研發消毒機械人可送餐、巡邏

▲ 初創公司Rice Robotics獲新世界注資，研發送餐消毒巡邏三用機械人。（陳靜儀攝）

「K11 MUSEA」因爆疫上周閉館，安排4部智能消毒機械人在場內進行清潔及消毒。機械人由初創公司Rice Robotics負責設計，新世界集團指，繼去年9月首次引入機械人後，將注資Rice Robotics研發集團專屬型號的機械人，集送餐、消毒、巡邏於一身，預計今年底將面世。集團指，未來亦會再引入60部消毒機械人，以供旗下機構使用。

Rice Robotics獲集團旗下的初創孵化器Impact Kommons注資，而成立於2019年初的Impact Kommons以聯合國可持續發展目標為本，資助以科技改善環保、健康等議題的初創企業，並安排相關專家從旁協助，以及提供實踐的場地，成立至今共支援19間相關公司。

集團開發創新平台助理總經理黃振南表示，再引入60部消毒機械人基於其消毒成效有目共暏，能保障顧客及商戶的安全；去年9月集團首次引入Rice Robotics的送餐機械人，為集團旗下辦公大樓的租戶員工運送餐飲，在疫情下有效減少人與人間的接觸。Impact Kommons作為支援本地初創企業的搖籃，過往亦擁有愉快的用戶體驗，故促成今次與Rice Robotics的合作，未來雙方將開展一系列培訓計劃，為本地培育擅長研發機械人的人才。

Rice Robotics創辦人及行政總裁李國康表示，公司2018年於本港成立，目前擁有三款機械人，分別是負責送餐或小型文件的Rice、提供消毒服務的Jasmine，以及巡邏服務的Portal。每款機械人均配備鏡頭和超聲波感應器，應用光學雷達和SLAM技術，可即時定位與構建路線圖，有效偵測及避開障礙物。

他表示，身高78厘米的Jasmine每次噴灑消毒範圍約1,000呎，高達1.5米，已獲加拿大的英屬哥倫比亞大學認證能殺滅新冠病毒，亦通過由政府認可檢測中心反覆的安全測試，並獲創新科技署資助在醫院環境使用。他坦言礙於機械人身高較矮，但商場樓底高，故需要高身的消毒機械人和晚間閉館後以人手霧化消毒來填補不足。

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記者：陳麗娜