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【疫苗接種】衞生署公布2宗接種科興疫苗9日後嚴重異常事件　2名高血壓病人1死1危殆

社會 21:06 2021/03/11

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衞生署公布，截至下午4時的過去24小時，接獲醫管局呈報1宗死亡及1宗危殆個案，懷疑涉及與接種新冠疫苗9日後出現嚴重異常事件。（資料圖片）

衞生署公布，截至下午4時的過去24小時，接獲醫管局呈報1宗死亡及1宗危殆個案，懷疑涉及與接種新冠疫苗9日後出現嚴重異常事件。

第一宗個案涉及一名70歲女子，本身患有高血壓及退化性膝關節炎，今天早上出現氣喘，中午在家中暈倒，送往廣華醫院搶救無效，於今日下午證實死亡。根據死者家屬提供的資料，她曾於3月2日在九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗。

第二宗個案涉及一名67歲男子，本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症。他今日中午突然在旺角地鐵站暈倒，被送往廣華醫院。初步診斷是急性冠狀動脈綜合症，現時情況危殆。根據資料，他曾於3月2日在私家診所接種科興新冠疫苗。

衞生署會在取得所有相關資料（包括第一宗個案的初步解剖報告）後，盡快交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會按世界衞生組織的算法流程，進行因果關係評估。

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責任編輯：徐紹軒

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