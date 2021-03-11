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【食物安全】本港出現2宗懷疑食物中毒個案共涉及1男4女　曾分別於灣仔瀛豐放題料理專門店晚膳

社會 21:18 2021/03/11

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本港出現2宗懷疑食物中毒個案共涉及1男4女。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（11日）正調查2宗懷疑食物中毒個案，共涉及5人，曾分別於灣仔瀛豐放題料理專門店晚膳，並進食生蠔、海膽及帶子刺身，署方呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

署方指，首宗個案涉及3名女子，年齡介乎22至26歲，在本月5日於位於灣仔駱克道491-499號京都廣場10樓的瀛豐放題料理專門店晚膳，並於進食後約32至45小時後出現腹痛、腹瀉、發燒及嘔吐等病徵，3人沒有求醫；另一宗個案涉及1男1女，年齡分別25及18歲。他們在同月8日晚上於同一所食肆晚膳，約35小時後出現類似病徵，2人自行到私家醫院求醫。

衞生防護中心表示，其中2名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。

署方提醒要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

  • 光顧可靠及有牌照的食肆
  • 避免進食生的海產
  • 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔
  • 進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食
  • 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物
  • 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物
  • 不要光顧無牌食物檔
  • 飲用經煮沸的水
  • 不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用
  • 進食前及如廁後要洗手

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記者：陳麗娜

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