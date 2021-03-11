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【九巴車長】管理層與工會商討續聘退休車長安排　消息：有需要時表現良好車長優先轉全職

社會 21:28 2021/03/11

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九巴管理層與工會商討續聘退休車長安排。(資料圖片)

九巴本月1日起以半職夜更合約形式續聘已退休車長，事件工會強烈不滿。消息指，九巴管理層今日（11日）與工會代表再開會討論有關安排。九巴在會上表示，會於3個月後根據車務需要及人手編制，審視有關安排；若有需要，承諾會優先將該批表現良好的退休重聘車長轉回全職職位。

九巴人力資源部主管今日（11日）向員工發內部通告，若退休重聘車長因有特殊理由未能擔當半職夜間職位，可與屬廠車務組反映，車務組會作出跟進及嚴謹審視，再交由人力資源部按員工實際情況作最後審批。

九巴在通告強調，因應現時車務運作需要，有關安排會繼續進行，並已與一批已或即將屆滿為期一年合約的退休重聘車長，以及3月份退休的車長商討新合約的更分事宜，目前超過9成以上的退休重聘車長已回覆同意有關安排及有部份已履職。

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記者：陳子謙

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