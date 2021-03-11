【大學收生】八大收生門檻料改為「332A」　三大或計多1科選修科引學界嘩然：違背課檢原意

▲ 有傳港大、中大及科大傾向維持現有入學計分方法，以吸納多讀選修科的考生。（資料圖片）

高中核心科目課程改革今年9月於中四級起落實，2024年大學收生安排料受影響，今日（11日）有傳八大初步同意將升讀大學門檻過渡至「332A」，「三大」傾向維持計算文憑試最佳5至7科成績，但評級簡化的「新通識科」不計分，意味大學或計多1科選修科，如考生選修3科會有優勢。

此消息引起學界嘩然，津貼中學議會認為不應以3個選修科作為入學標準，否則違背課程檢討報告原意，並引述港大回應稱仍未落實任何改動。

「三大」或不計新通識科分數 其餘5大學將「達標」換算為2至3分

通識科新學年改革為「重新冠名科目」，將由現時7級評分簡化為「達標」與「不達標」。今日有傳媒引述消息指，8間資助大學初步同意將最低入學要求，由「3322」（中、英、數及通識），過渡至「332A（Attained，即達標）」。

惟俗稱「三大」的香港大學、香港中文大學及香港科技大學，均傾向維持現有計算最佳5至7科成績的做法，同時要求考生在新通識科考獲「達標」便可、毋須計分，以吸納多讀選修科的考生，意味大學收生可計多1科選修科；餘下5間大學則有意為新通識科「計分」，將「達標 」換算為2至3分，以便沿用現行收生機制。

津中議會：以3選修科作為收生標準有違課程檢討原意 有中學校長稱暫無計劃加開修讀3選修科班數

津貼中學議會同日向會員發信，指該會一直關注課程檢討發展下，尤其是大學收生標準，透露近月一直向教育局反映，希望大學繼續維持現有2個選修科作為大學收生的標準，以達致課程檢討建議中，照顧學生不同興趣、能力和職業志向，讓學生按個人志趣選擇多元出路的目標。

議會認為，不應提高收生門檻，以3個選修科作為入讀大學標準，避免扼殺學生多元發展的空間，剝奪學生體驗不同學習經歷的機會，違背整個課程檢討報告的原意。該會稱已聯絡港大招生處，並引述港大回覆指仍未落實改動任何收生安排，並期望與該會盡快召開會議，聆聽業界意見，議會亦會盡快聯絡其餘相關大學表達意見，期望各大學能了解學界想法，並為學校及學生創造空間，讓學生能得到更全面的發展。

灣仔區校長聯會主席戴德正形容有關消息令學界嘩然，他表明不贊成要求學生選修3科，如要求讀多個選修科，會增加學生壓力。他解釋，過往學界訴求是在核心科目課程內容及卷數減少後，維持現有課時，「唔減堂先學得好啲」，惟實際上當局建議為課程減量後，同時為變動較少的中英數3科減課時，即是「打個和」，「一般學生讀唔到3個選修科，相信大部分學校都唔會跟從」，其任教的灣仔區名校聖公會鄧肇堅中學亦計劃在課程改革落實的新學年，不會增加讀3個選修科的班別，維持讓半數中四級學生選修3科，餘下一半維持選修2科。

教協指讀多1科選修科徒增師生壓力 對大學及學生均無好處

教協表示，消息引起中學師生關注，憂慮扣除通識科後將導致學生需修讀多1科選修科，以爭取入讀3間大學，會進一步增加師生壓力，亦引起學生是否變相需要修讀3科選修科的討論，因應部分學校按學生需求及受教師人手限制，可能只可安排學生修讀2科選修科，如該3間大學落實有關安排，一方面是關上了部分學生進入該校的大門，另一方面有關大學也將喪失機會取錄只修讀2科選修科的優秀學生，對雙方也沒有好處，教協將去信3間大學校長，提出盡早會面，討論收生要求及反映中學界的憂慮。

城大回應指，正積極商討相應的大學入學要求，將於稍後公布詳情；TOPick向其餘7間大學查詢，暫未獲回覆。

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記者：馮琪雅