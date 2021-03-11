特首參選人須同時獲選委會5界別提名　劉兆佳：合理

▲ 劉兆佳估計，資格審查委員會或設立「負面清單」。（資料圖片）

香港選舉制度的決定提到，特首候選人須獲得選委會不少於188名委員聯合提名，5個界別中各不少於15名。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，特首參選人須在選委會5個界別，同時取得提名才能入閘的要求合理，符合參選人具廣泛代表性的要求。

中大政治與行政學系副教授馬嶽則認為，上述要求下，民主派參選人要入閘差不多是不可能，因為他們無法在工商界等界別，獲取足夠提名。他又指，選委會篩選候選人的標準不明確，不同黨派能否參選，需視乎選委會意願。

立法會選舉制度方面，馬嶽指出，若選委會佔相當大的比例，整個選舉模式都會改變，建制派將會重新洗牌，傳統建制政黨在未來選委會中，未必可獲得很多議席，現時靠直選爭取較多議席的政黨，日後影響力亦會萎縮。

另外，有關設立候選人資格審查委員會方面，劉兆佳估計，或以「負面清單」的方式，列明從事哪種言行的人士未能參選。中大政治與行政學系高級講師蔡子強則估計，可能有大量被視為「港獨派」或「勾結外國」的人士不能參選，即使溫和派能參選，但直選議席被「溝淡」，民主派在議會只能佔少數。

至於行政立法會關係，劉兆佳認為，行政長官和立法會議員均須經選委會提名，立法會應與政府有良好的合作，不會是為反對而反對，他認為，立法會對行政機關的制衡作用，應集中的提出不同的政策建議和批評施政失誤等方面。

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責任編輯：林曉君