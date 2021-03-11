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【Ursus Fitness群組】消息：多間國際學校家長屬密切接觸者　亦有投資銀行及跨國律師行職員

社會 23:23 2021/03/11

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法國國際學校將軍澳校舍現確診者，屬「Ursus Fitness」群組。(資料圖片)

「Ursus Fitness」群組大爆發，逾50人確診及初步確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會上表示，群組內其一名確診者於法國國際學校將軍澳校舍任職教師，工作地點需要納入強制檢測，該校須停止面授課堂。此外，據了解，多間國際學校亦牽涉「Ursus Fitness」群組，個案主要涉及學生家長。

有「Ursus Fitness」群組的密切接觸者向TOPick記者透露，群組內有不少人士的子女在國際學校就讀，而且患者亦涉及投資銀行及跨國律師行職員。據了解有關「Ursus Fitness」圈子主要涉及外籍人士，不少人已在今日接受檢測。

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據了解，位於屯門掃管笏的哈羅香港國際學校因出現一名緊密接觸者，根據衞生防護中心和教育局指引，暫停面授課程及校內活動兩日。

至於有關國際學校的個案主要涉及學生家長，他們是確診者或密切接觸者；其中包括薄扶林西島中學國際學校(West Island School, Pok Fu Lam)、漢基國際學校(CIS)等、香港猶太教國際學校（Carmel School ）TOPick正向有關學校了解。

有群組的密切接觸者又指出，部分患者早前曾參加欖球活動，亦有健身中心的客人曾出席私人聚會，其後確診，疑因而令群組爆發。

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記者：洪芷晴

 

 

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