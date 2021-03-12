【樂園新活動】海洋公園再推園內露營「星夜高峰Glamping」　與毛孩遊園兼欣賞老爺車【內附詳情】

▲ 海洋公園推出3個期間限定特別體驗。（海洋公園提供圖片）

海洋公園新活動登場﹗公園宣布，將推出3個期間限定特別體驗，包括帶同毛孩暢遊「海洋奇觀」的「汪星家族『寵』動員」、經典老爺車派對「CAR年華」及再次推出的「星夜高峰Glamping」，其中兩個為收費活動，市民今日（12日）下午3時起可到公園官網（按此）報名參加「汪星家族『寵』動員」及「星夜高峰Glamping」兩項活動。

活動一：汪星家族「寵」動員

參加者可與「毛孩」到訪首次開放予寵物入內的「海洋奇觀」，又可與在食尚水都人工湖畔，與「毛孩」一起開餐。狗狗可享用包括南瓜雞肉蛋糕配士多啤梨、焗三文魚肉餅及雞肉蔬菜凍批的營養大餐。

園內更將設「智FIT操場」，趣味十足的玩樂設施可讓一班活潑好動的狗狗盡情放電。參加者更可額外預訂香港海洋公園萬豪酒店「汪星人要外宿住宿計劃」。

日期 2021年3月20、21、27、28，及4月2至6日（周末及公眾假期） 時間 上午8時30分至下午1時（須於上午10時前入場） 地點 海洋公園海濱樂園專區 費用 二人套票：港幣500元（二人及一隻狗狗） 一人套票：港幣400元（一人及一隻狗狗） 套票費用包括： 「汪星家族『寵』動員」「入場門票（進入指定活動範圍）

主人及狗狗美食套餐

由Vetopia Online Store贊助的寵物禮品包，包括健康小食、美容產品、執便袋、毛氈及優惠咭等（總值逾港幣300元） 報名日期 套票於2021年3月12日下午3時起於海洋公園官方網站發售 酒店住宿 香港海洋公園萬豪酒店【汪星人要外宿住宿計劃 】 入住日期：即日起至2021年6月30日 計劃詳情： 帶同一隻狗狗（不超過15公斤）入住豪華客房，只需港幣999元^起

逢星期日至四入住可免費攜帶第二隻狗狗；而星期五及六入住則需另收取港幣399元^附加費

尊享狗狗歡迎禮盒

免費使用寵物友善住宿用品

尊享海灣餐廳及Pier酒廊之户外座位用膳以及客房餐膳服務八折優惠（不適用於2021年4月2日至5日）

每日早上9時至晚上6時更可攜同狗狗到酒店地下的戶外空間散步及玩樂 ^ 所有價格需另收百份之十服務費 網上預訂及查詢：www.oceanparkmarriott.com 預訂客房代碼：ES2 資料來源：海洋公園

點擊圖片即睇海洋公園新活動：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

活動二：CAR年華 - 欣賞古董勞斯萊斯

海洋公園將夥拍香港老爺車會，於3月27及28日一連兩日舉行「CAR 年華」車展。

20多架珍藏經典老爺車將現身海濱樂園不同角落，當中包括特色迷你車、古董跑車及越野車、懷舊貨車及電單車等，不少得殿堂級老爺車珍藏 - 1934年出產的勞斯萊斯Phantom II。

訪客只需持有海洋公園入場門票、智紛全年入場證或無限次入場證，即可以免費參觀「CAR 年華」。

日期 2021年3月27及28日（星期六及日） 地點 海洋公園海濱樂園 展出車輛 20多架珍藏經典老爺車，包括1934年出產的勞斯萊斯Phantom II 費用 免費開放予所有入場人士 資料來源：海洋公園

活動三：「星夜高峰Glamping」重臨

公園去年推出的特色體驗「星夜高峰Glamping」今年再次推出。一家大小或三五知己，都可於海洋公園高峰樂園的帳篷，投入大自然懷抱。

日期 2021年3月19至5月15日期間，共27個活動日 時間 上午10時至翌日上午11時 費用 每個帳篷港幣3,800元（包括四人的兩天標準入場門票及活動首天的海洋快證） 名額 活動地點共設四個帳幕，每個可容納最多4人 報名日期 2021年3月12日下午3時起可於海洋公園官方網站報名 資料來源：海洋公園

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩