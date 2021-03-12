【樂園新活動】海洋公園再推園內露營「星夜高峰Glamping」 與毛孩遊園兼欣賞老爺車【內附詳情】
海洋公園新活動登場﹗公園宣布，將推出3個期間限定特別體驗，包括帶同毛孩暢遊「海洋奇觀」的「汪星家族『寵』動員」、經典老爺車派對「CAR年華」及再次推出的「星夜高峰Glamping」，其中兩個為收費活動，市民今日（12日）下午3時起可到公園官網（按此）報名參加「汪星家族『寵』動員」及「星夜高峰Glamping」兩項活動。
活動一：汪星家族「寵」動員
參加者可與「毛孩」到訪首次開放予寵物入內的「海洋奇觀」，又可與在食尚水都人工湖畔，與「毛孩」一起開餐。狗狗可享用包括南瓜雞肉蛋糕配士多啤梨、焗三文魚肉餅及雞肉蔬菜凍批的營養大餐。
園內更將設「智FIT操場」，趣味十足的玩樂設施可讓一班活潑好動的狗狗盡情放電。參加者更可額外預訂香港海洋公園萬豪酒店「汪星人要外宿住宿計劃」。
|日期
|2021年3月20、21、27、28，及4月2至6日（周末及公眾假期）
|時間
|上午8時30分至下午1時（須於上午10時前入場）
|地點
|海洋公園海濱樂園專區
|費用
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二人套票：港幣500元（二人及一隻狗狗）
一人套票：港幣400元（一人及一隻狗狗）
套票費用包括：
|報名日期
|套票於2021年3月12日下午3時起於海洋公園官方網站發售
|酒店住宿
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香港海洋公園萬豪酒店【汪星人要外宿住宿計劃 】
入住日期：即日起至2021年6月30日
計劃詳情：
^ 所有價格需另收百份之十服務費
網上預訂及查詢：www.oceanparkmarriott.com
預訂客房代碼：ES2
|資料來源：海洋公園
點擊圖片即睇海洋公園新活動：
活動二：CAR年華 - 欣賞古董勞斯萊斯
海洋公園將夥拍香港老爺車會，於3月27及28日一連兩日舉行「CAR 年華」車展。
20多架珍藏經典老爺車將現身海濱樂園不同角落，當中包括特色迷你車、古董跑車及越野車、懷舊貨車及電單車等，不少得殿堂級老爺車珍藏 - 1934年出產的勞斯萊斯Phantom II。
訪客只需持有海洋公園入場門票、智紛全年入場證或無限次入場證，即可以免費參觀「CAR 年華」。
|日期
|2021年3月27及28日（星期六及日）
|地點
|海洋公園海濱樂園
|展出車輛
|20多架珍藏經典老爺車，包括1934年出產的勞斯萊斯Phantom II
|費用
|免費開放予所有入場人士
|資料來源：海洋公園
活動三：「星夜高峰Glamping」重臨
公園去年推出的特色體驗「星夜高峰Glamping」今年再次推出。一家大小或三五知己，都可於海洋公園高峰樂園的帳篷，投入大自然懷抱。
|日期
|2021年3月19至5月15日期間，共27個活動日
|時間
|上午10時至翌日上午11時
|費用
|每個帳篷港幣3,800元（包括四人的兩天標準入場門票及活動首天的海洋快證）
|名額
|活動地點共設四個帳幕，每個可容納最多4人
|報名日期
|2021年3月12日下午3時起可於海洋公園官方網站報名
|資料來源：海洋公園
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記者：陳曉瑩