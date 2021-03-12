【強檢大廈】新增26地方納強檢　包括中西區干德道豪宅、寶翠園第6座、港怡醫院病理化驗室

▲ 3月11日新增26地方納強檢，包括中西區干德道豪宅、寶翠園(見圖)第6座。資料圖片

政府深夜宣布將26個指明地方納入強制檢測公告刊憲，包括21幢有確診者居住的大廈，主要集中在港島中西區一帶豪宅，包括寶翠園第6座、干德道2號殷豪閣、干德道40號、梅道7號梅苑1座、般咸道金寧大廈、采文軒、薄扶林道寶林閣等；另有4個工作地點，包括中環 Trumid XT、上環羅思國際(海外)有限公司、黃竹坑港怡醫院組織病理化驗室等，以及將軍澳法國國際學校校舍。

政府要求在2月26日至3月11日期間曾身處26個指明地方相關地點的「受檢人士」，包括但不限於住客、訪客、工作人員等，須於3月13日或之前接受核酸檢測。由於將軍澳法國國際學校有一名員工確診，考慮到該校學生可能會有較高的感染風險，因此除員工外，學生及訪客亦須進行強制檢測。受檢人士若在3月9日11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



政府3月12日會在下列地點增設流動採樣站：

薄扶林道寶翠園第6座

炮台山豪廷峯

尖東加連威老道100號

深水埗澤安邨富澤樓

荔景邨仰景樓對出公園

將軍澳唐賢街28號法國國際學校

位於鰂魚涌社區會堂停車場的流動採樣站會延長服務日期至3月13日（星期六）。位於九龍佐治五世紀念公園、旺角麥花臣遊樂場及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站均會延長服務日期至3月21日（星期日）。

3月11日納入強制檢測公告的大廈名單如下：

A. 新增一宗或以上確診個案的大廈--

1. 葵涌荔景邨日景樓及明景樓

2. 石硤尾澤安邨富澤樓

3. 中西區干德道2號殷豪閣

4. 中西區干德道40號

5. 中西區羅便臣道4號宏基國際賓館

6. 中西區梅道7號梅苑1座(MayTower 1座)

7. 環皇后大道西443-453號/山道4-16號/德輔道西426-428B號業昌大廈

8. 中西區般咸道13-15號金寧大廈

9. 中西區薄扶林道67號寶林閣

10.北角英皇道442-456號/書局街1-25號美輪大廈

11.西營盤皇后大道西345及345A號

12.中西區般咸道63號采文軒

13.西營盤皇后大道西291及293號

14.上環荷李活道192及192A號

15.中西區聖士提反里1-2號金鳳閣

16.炮台山道28號豪廷峯第2座

17.薄扶林摩星嶺道56及58號翠海別墅B座

18.中西區般咸道11號雍慧閣

19.跑馬地山村臺27-29號

20.中西區薄扶林道89號寶翠園第6座

21.西環皇后大道西508號香港今旅

B. 出現一宗或以上確診個案的場所--

1. 中環都爹利街11號律敦治中心帝納大廈10樓1004室 Trumid XT

2. 上環德輔道中188號金龍中心18樓羅思國際(海外)有限公司

3. 黃竹坑港怡醫院B座低層地下組織病理化驗室

4. 長沙灣廣場第2期7樓705室 Air Logistics Limited

C. 其他--

1. 將軍澳唐賢街 28 號法國國際學校

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責任編輯 李志強