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【疫苗接種】3月11日15,200人接種首劑疫苗　社區中心接種率：科興70%、復必泰96%

社會 01:24 2021/03/12

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3月11日15,200人接種首劑疫苗。曾耀輝攝

政府深夜公布3月11日共約15,200名市民接種了第一劑疫苗。約有9,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,500人在八間社區疫苗接種中心接種，整體接種率約為70%，約2,400人則在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有5,700名市民於七間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，整體接種率則約為96%。
　　 
目前累計約145,800名市民已接種第一劑疫苗，其中約131,100名接種科興疫苗，約14,700名接種復必泰疫苗。


　　 
政府同時公布3月10日共有6宗接種疫苗後送院個案，其中5宗已經出院，1宗留院觀察。詳情如下：

林士德體育館社區疫苗接種中心(科興疫苗)

  • 於3月10日，一名52歲女子接種疫苗後，感到暈眩。她於上午11時29分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心(復必泰疫苗)

  • 於3月10日，一名39歲男子接種疫苗後，出現抽搐。他於上午11時49分被送往瑪麗醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

香港中央圖書館社區疫苗接種中心(科興疫苗)

  • 於3月10日，一名61歲女子接種疫苗後，出現高血壓及胸口痛。她於下午1時04分被送往律敦治醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 於3月10日，一名67歲男子接種疫苗後，出現胸口痛及心悸。他於下午2時49分被送律敦治醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

元朗體育館社區疫苗接種中心(復必泰疫苗)

  • 於3月10日，一名38歲女子接種疫苗後，有出疹情況。她於下午 1 時 21 分被送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

源禾路體育館社區疫苗接種中心(科興疫苗)

  • 於3月10日，一名63歲女子接種疫苗後，出現高血壓及胸口痛。她於下午1時41分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

 

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責任編輯　李志強

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