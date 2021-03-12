  • 24°C
香港時間 : 2021312日 (週五) 11:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】新增5間食肆曾有確診者到訪　Ursus Fitness群組患者光顧中環4間食肆

健康 09:59 2021/03/12

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

新增5間食肆曾有確診者到訪

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（11日）新增22宗確診個案，19宗本地確案中，有3宗不明源頭個案；另有3宗輸入個案，累計11,151宗確診個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增5間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的5間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

  • 中環　國際金融中心商場　Pret A Manger（07/03/2021　#11134）
  • 中環　威靈頓街86-90號　BEP Vietnamese Kitchen（09/03/2021　#11131）
  • 中環　堅道51-53號　星巴克咖啡（09/03/2021　#11134）
  • 中環　世紀廣場　星巴克咖啡（09/03/2021　#11134）
  • 石硤尾　澤安道1號　鑽石冰室（10/03/2021　#11151）

「Ursus Fitness」群組昨日有逾50人確診及初步確診。該群組中，個案編號11134的56歲男患者居於中半山梅苑1座，昨日確診，沒有病徵。他確診前曾到訪中環3間食肆，於3月7日到國際金融中心商場的Pret A Manger；於3月9日分別到訪堅道及世紀廣場的星巴克咖啡，同日曾逗留西環URSUS Fitness」。

群組中，另一名個案編號11131的46歲男患者居於西半山殷豪閣，於3月9日出現病徵，3月11日確診染疫。發病當日，他曾到訪中環威靈頓街BEP Vietnamese Kitchen、西環URSUS Fitness，同日亦曾往半山嘉諾撒醫院、中環律敦治中心帝納大廈。

另外，個案編號11151的60歲女子居於石硤尾澤安邨富澤樓，於邨內鑽石冰室任洗碗工，2月22日的檢測結果呈陰性，在3月9日再次檢測後確診，沒有病徵，最後上班日為3月10日。

【同場加映】攝入重金屬「鎘」可致腎結石　一文睇清5款不含「鎘」安全大米

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣

相關文章

【Ursus Fitness群組】消息：多間國際學校家長屬密切接觸者　亦有投資銀行及跨國律師行職員
23:23 2021/03/11
【Ursus Fitness群組】消息：多間國際學校家長屬密切接觸者　亦有投資銀行及跨國律師行職員
【Ursus Fitness群組】有Ursus Fitness顧客曾到其他地方教班　涉及至少4間健身中心　
17:42 2021/03/11
【Ursus Fitness群組】有Ursus Fitness顧客曾到其他地方教班　涉及至少4間健身中心　
【強檢大廈】新增26地方納強檢　包括中西區干德道豪宅、寶翠園第6座、港怡醫院病理化驗室
今日 00:59
【強檢大廈】新增26地方納強檢　包括中西區干德道豪宅、寶翠園第6座、港怡醫院病理化驗室
環境衞生 餐廳 星巴克 西環 中環 西半山 中半山 國際金融中心 商場 新冠肺炎

最高瀏覽

【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
14:21 2021/03/10
【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
11:25 2021/03/10
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
【星二代】李麗珍女兒長大不再似爸爸　許倚榕變氣質女神成娛圈搶手貨
16:25 2021/03/10
【星二代】李麗珍女兒長大不再似爸爸　許倚榕變氣質女神成娛圈搶手貨