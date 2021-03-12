【新冠肺炎】新增5間食肆曾有確診者到訪　Ursus Fitness群組患者光顧中環4間食肆

▲ 新增5間食肆曾有確診者到訪

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（11日）新增22宗確診個案，19宗本地確案中，有3宗不明源頭個案；另有3宗輸入個案，累計11,151宗確診個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增5間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的5間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

中環 國際金融中心商場 Pret A Manger（07/03/2021 #11134）

中環 威靈頓街86-90號 BEP Vietnamese Kitchen（09/03/2021 #11131）

中環 堅道51-53號 星巴克咖啡（09/03/2021 #11134）

中環 世紀廣場 星巴克咖啡（09/03/2021 #11134）

石硤尾 澤安道1號 鑽石冰室（10/03/2021 #11151）

「Ursus Fitness」群組昨日有逾50人確診及初步確診。該群組中，個案編號11134的56歲男患者居於中半山梅苑1座，昨日確診，沒有病徵。他確診前曾到訪中環3間食肆，於3月7日到國際金融中心商場的Pret A Manger；於3月9日分別到訪堅道及世紀廣場的星巴克咖啡，同日曾逗留西環URSUS Fitness」。

群組中，另一名個案編號11131的46歲男患者居於西半山殷豪閣，於3月9日出現病徵，3月11日確診染疫。發病當日，他曾到訪中環威靈頓街BEP Vietnamese Kitchen、西環URSUS Fitness，同日亦曾往半山嘉諾撒醫院、中環律敦治中心帝納大廈。

另外，個案編號11151的60歲女子居於石硤尾澤安邨富澤樓，於邨內鑽石冰室任洗碗工，2月22日的檢測結果呈陰性，在3月9日再次檢測後確診，沒有病徵，最後上班日為3月10日。

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責任編輯：黃泳欣