【先生貴性】羅嘉良分別擊敗古仔鎮宇奪三屆視帝　網民回味撈家昔日神作【有片】

▲ TVB三屆視帝「撈家」羅嘉良主演的神劇《先生貴性》成為網民近日的熱話。

曾獲TVB三屆視帝的「撈家」羅嘉良堪稱「視帝中的視帝」，他在90年代演過多經典劇集，包括《難兄難弟》、《天地豪情》、《創世紀》系列等，羅嘉良更憑《難兄難弟》、《天地豪情》及《流金歲月》登上視帝寶座，分別擊敗吳鎮宇、歐陽震華、古天樂等。

近日不少網民在網上討論羅嘉良在1999年首播，由戚其義監製、周旭明編審的劇集《先生貴性》，大讚劇本具創意之餘，一人分飾兩角的撈家更是演技精湛。

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力讚《先生貴性》

最近有網民於網上討論區以「覺唔覺羅家良套《先生貴性》劇本好癲？」為題，並引起其他網民熱議。

當中網民指：「個編劇諗到。」、「同埋陳頌紅幫佢寫個啲劇集曲fit到呢，一聽就好似講緊套戲啲嘢咁。」、「無爛尾嘅夢結局，果時都覺得好癲。」、「羅家良拎三屆真係有說服力。」

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▲ （TVB截圖）

TVB劇《先生貴性》於1999年首播，由羅嘉良、陳慧珊、江華及郭少芸主演，全劇共20集。戚其義監製、周旭明編審堪稱最佳拍檔，二人合作炮製的劇集還有《天地男兒》、《天地豪情》、《金枝慾孽》、《天與地》等，全屬TVB經典劇。

羅嘉良當年在《先生貴性》一人分飾男女兩角（鄧炳權及Diana），網民大讚他即使沒有換上女裝，但單憑其眼神便能得悉他在演男角還是女角，令大家留下深刻印象。

《先生貴性》涉及懸疑及喜劇等元素，而且以鬼及男扮女的題材貫穿整個故事，獲網民大讚編劇十分前衛，認為現在的TVB「拍唔返」。

此外，羅嘉良扮女人時更親自演唱《對你我永不放棄》的原版英文歌《When I Need You》，用心塑造角色為觀眾帶來驚喜。

同場加映：滕麗名專訪