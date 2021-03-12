張曉明：完善香港選舉制度如做「微創手術」

▲ 張曉明。（新華社資料圖片）

全國人大會議昨高票通過完善香港選舉制度的決定草案。港澳辦常務副主任張曉明、副主任鄧中華、全國人大法工委副主任張勇，今日出席新聞發佈會，介紹有關決定。張曉明指，連續兩年就香港問題作出重大決定，說明中央對香港事務的高度重視，集中體現了習近平總書記的治理方略。

張曉明表示，完善香港港選舉制度具有多重意義，包括：修補香港選舉制度法律制度的有力之舉，有力完善「一國兩制」制度體系；是維護香港政治穩定和政權安全的治本之策，有力香港實現長治久安；是立足香港的實際情況作出的適當選擇，有利於推進香港的民主制度循序漸進，穩健發展；是提高政府效能的必由之路，有助集中精力發展經濟和改善民生，破解住房難等突出的民生問題，更順暢地融入國家發展大局，提升香港國際競爭力，香港有望從此擺脫政治爭拗的羈絆；是落實「愛國者治港」的制度保障，確保。

張曉明引述有委員發言時提到治重病用猛藥，用動手術來形容中央這次舉措。不過，張曉明強調這是一個微創手術，創口小，探入深，術後恢復快。他相信，這個選舉制度動了手術之後，香港社會的活力會充分釋放，香港居民會更加安居樂業。

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記者：林曉君