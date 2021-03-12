【左右做人難】父親出軌母親不願離婚　母欲搬走靠女兒交租港女呻打亂人生計劃

父母婚姻破裂對子女會產生深遠的影響。有港女在網上討論區表示，母親於去年發現父親有外遇，雖然無法接受但不願離婚，打算與子女搬走，並計劃待事主大學畢業後靠她交租養家，令她感到很大壓力，亦稱打亂了其人生計劃。

一名女大學生早前在網上討論區「Dcard」發文，表示父親被母親發現出軌，並揚言不會跟外遇分手。可能放不下四十多年的感情，未有即時提出離婚，但母親接受不到「三人行」，

佢（母親）就諗住同我同呀哥搬出去住，因為唔想見到我老豆每晚夜返，就係因為去陪個『小三』。

擔心搬走不能負擔開支

可是事主指，哥哥學歷不高，中學畢業後便開始工作，現時做兼職的薪金不多；而自己大概五年後才大學畢業，雖然就讀的學科「將來不會沒工返，起薪點亦高」，但仍然認為三個人搬出去住，未必能負擔昂貴租金。加上媽媽有類風濕關節炎也只是做兼職，「有陣時發作嘅時候隻手會又腫又痛，做家務都難更何況返工，所以我真係擔心我哋三個會養唔掂自己。」

父母婚姻破裂打亂人生計劃

事主續稱，原本自己計劃畢業後開始儲錢，將來打算置業，不過現在被爸媽的事情影響了。她表示：

而家咁樣我嘅所有計劃都變晒，我都知道我有責任幫手承擔屋企嘅嘢，但係同時我都想有我自己嘅人生。

亦因為母親不願離婚所以不能申請公屋或分戶，所以租屋是惟一方法。而她無意中聽到母親向他人曾提及，將來「等妹妹畢業之後靠佢份人工租屋住」，令她承受巨大壓力。

擔憂將來結婚母親同住失私人空間

她又表示，自己的人生目標是希望結婚和買樓，跟未來丈夫同住。不過若然畢業後要負擔屋租，擔心會拖慢儲錢速度。另外她指母親因為怕孤獨，曾經表示將來希望與自己和女婿同住，令她感到困擾。

其實話一齊住唔係真係好大問題，但係諗深一層，我就覺得唔通我成世都要同屋企人一齊住？有陣時我都想離開一下屋企人，想有啲私人空間。如果一直租屋我諗呢一世都冇機會買到樓，有時就覺得我嘅人生好似完全俾上一輩影響咗咁。

有網民認為事主應該多為自己著想，亦建議她可以跟母親溝通，了解對方的確實想法。

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責任編輯︰王明芳