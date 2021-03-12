【5億富婆】關之琳邀李居明為1.5億豪宅睇風水　大美人3千呎家居俯視香港龍脈【多圖】

▲ 關之琳豪宅終極曝光。

「大美人」關之琳人所皆知是圈中富婆，家住半山1.5億元的3000呎超級豪宅，她亦常大方地在社交平台展示家居照。近日關之琳在TVB《天天開運王》節目，請來著名風水師李居明參觀家居，拆解豪宅風水，亦令關之琳的半山豪宅內貌終極曝光。

關之琳在《天天開運王》公開自家3000呎的豪宅，之前曾曝光的弧形落地大窗氣派非凡，更可盡覽煙花美景，在節目發布照片，更看到家中大廳採光度十足，節目將於下周五（3月19日）播出。

▲ 關之琳在《天天開運王》邀李居明睇風水。（取自微博）

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另外，豪華大廳還有大理石餐桌，關之琳常在此招待親友食飯歎紅酒。而參予節目的風水師李居明也指出，關之琳豪宅就如一間風水教室，透過大窗可以俯視香港龍脈。

俯視香港龍脈

李居明又提到關之琳是滿洲正白旗後裔，屬「滿族第一大姓氏」瓜爾佳氏，更與清朝名人如鰲拜、榮祿及曹雪芹等同宗，故能為關之琳家中睇風水亦相當榮幸。

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關之琳在節目中亦公開她的鞋櫃，分享其大量收藏的名牌高跟鞋。李居明亦教大美人以「呼形喝象」調整家中的風水。

據報導，關之琳2005年逐漸淡出演藝圈，但同時積極運用人脈投注房地產。她在轉賣後賺下翻倍金額，因此也被稱為「香港樓后」。

投資有道傳身家五億

80、90年代拍《夏日福星》、《黃飛鴻》等賣座電影的關之琳，2005年開始淡出幕前，並漸涉足房地產項目，2007年曾斥資1.13億港元購入淺水灣的獨立豪宅The Nautilus，至2010年房價已經上漲一倍。

另外，於2017年又傳以近1.9億元，購入中半山老牌豪宅地利根德閣及灣仔星域軒單位，另計其他物業等，估計關之琳身家超過5億港元。

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關之琳去年曾在社交平台發布在家中豪華大廳欣賞雙彩虹的照片，客廳大窗可望俯瞰半山的美景，網民相信應屬位處半山的地利根德閣。

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關之琳自購入物業後，花了一年時間裝修，該物業佔地3,000呎，可擁180度無敵景觀飽覽維港靚景，關之琳並參與室內設計。

情路崎嶇

有財有貌的關之琳，於1981年與認識僅兩個月的富商王國旌於美國閃婚，可是婚姻維持9個月告吹。後她陸續跟與馬清偉、成龍、劉德華、劉鑾雄、黃家諾等相戀或傳出緋聞，直到2009年與台灣富商陳泰銘傳熱戀，至2014年被指秘婚，可是翌年關之琳宣佈與陳泰銘離婚，震驚娛樂圈。

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▲ 關之琳和劉嘉玲都是圈中富婆。

之後關之琳再沒有正式公開戀情，曾有指她跟前男模、現開設公關製作公司的侯維德發展，但為二人否認。一直享受着單身生活的關之琳，在家中跟愛犬為伴，常在IG發布家中幾隻愛犬的照片，樂享人生。

同場加映：李佳芯訪問