【網紅家庭】4年前亂入BBC直播訪問爆紅　教授爸晒8歲女拉大提琴顯音樂才華

▲ 4年前亂入教授爸爸BBC直播訪問的女孩，如今成為音樂小才女。

4年前大學教授Robert Kelly在家中接受BBC直播訪問時，一對年幼子女相繼亂入鏡頭，令一家人在網絡爆紅。4年後，當日的搗蛋妹已變成8歲的女孩，教授爸爸早前在社交媒體上載女兒拉奏大提琴的影片，盡顯她的音樂才華。

小姊弟亂入BBC直播爆紅

南韓釜山大學政治學教授Robert Kelly在2017年接受BBC直播訪問，原本正在討論通過南韓總統朴槿惠的罷免案，對朝鮮半島局勢有何影響。當時4歲的女兒Marion Kelly突然開門，口裡吃著棒棒糖，其後8個月大的幼子James亦坐在學行車跟著入房，姊弟一起搗亂。不久Robert的韓籍太太金延娥（Kim Jung-a）飛奔過來，把兩姊弟捉走，場面非常搞笑。

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4歲女長大成音樂小才女

相隔4年後，Robert Kelly早前在Twitter分享女兒Marion的近況，還有她拉奏大提琴的影片，爸爸寫道「『BBC女兒』拉奏Jingle Bells」。從影片可見，Marion已長大了，留著一頭長髮的她儼如一個小少女，手長腳長看來頗高。她戴上口罩，認真地練習拉奏大提琴，一臉氣質，手勢亦相當熟練。

▲ Marion不失當年的鬼馬表情。（Twitter圖片）

不少網友留言，表示難以相信當年4歲的小女孩已成為音樂小才女，留言「如果你還沒覺得自己老了，看看這就是當年影片中的女孩」、「孩子到底長大得有多快」、「她已經開始練習大提琴了？」、「怎麼看起來像少女？」網民紛紛感慨孩子長大得太快了。

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教授爸爸大呻在家工作難

去年3月Robert一家曾接受BBC訪問，分享疫情下在家工作的感受。在短短一分鐘的訪問片段中，教授5次提及「這是非常困難、艱辛」，他無奈表示只能盡量完成每天的工作，但其實整天都在與孩子搏鬥。當時7歲的Marion和3歲多的James在訪問期間亦沒有閒著，姊弟總是坐不定。

Robert在訪問中呼籲僱主體諒育有孩子的員工，要在家工作「真的非常困難」，他大嘆，「基本上我是沒可能工作……孩子被困家中數星期，都已經悶到要去爬牆了。」

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責任編輯：王明芳