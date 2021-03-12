【開心速遞】林凱恩由「醜小鴨」變女神　Iris翻出15歲照片網民驚呼：唔認得

▲ 林凱恩女大十八變。

憑演《愛·回家之開心速遞》譚育英（Bonnie）令形象成功入屋的林凱恩（Iris），是在2015年《香港小姐競選》入行，樣子甜美兼擁好身材，而且演技不俗，因此林凱恩成為TVB力捧小花之一。

此外，林凱恩十分長情，日前因為她認識了13年的好友懷孕，於是Iris前往探望。林凱恩並翻出兩人當年15歲時影的貼紙相，並上載到個人社交平台，以此祝願友誼萬歲。

【她她她的少女時代】突破《開心速遞》Bonnie形象 林凱恩演技連環爆發【有片】

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自稱「林醜恩」

從昔日相片所見，穿着黑色T-shirt、牛仔褲的林凱恩戴粗框眼鏡，頗有當年「MK味」及一點點baby fat，與現在擁有好身段的宅男女神形象很不同。林凱恩亦謙稱自己是「林醜恩」。

林凱恩寫道：「你跟我的所有紙仔筆記生日咭我都會好好儲起。因為像你13年前所寫的，林醜恩是羅靚瑜很重要的人，你跟我的回憶太寶貴。想說的是，從前手把手上堂交換日記簿，現在卻是手把手的讓我感受你肚裡麥b的小躍動，這種感覺很奇妙，很想跟屏幕前的你分享。每個人的成長也不易，感激每位陪伴我渡過歲月的戰友。」

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網民紛紛留言指林凱恩愈大愈靚，看她以前的照片：「差啲唔認得。」並指相信當年很多人不個15歲的林凱恩是「潛力股」。

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