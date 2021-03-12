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【新冠肺炎】消息：新增約60宗確診個案大部分涉Ursus Fitness群組　單日數字或創1個半月以來新高

社會 12:16 2021/03/12

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消息指，今日（12日）新增約60宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指，今日（12日）新增約60宗確診個案，涉源頭不明個案，或創1個半月以來新高；衞生防護中心及醫管局下午會召開疫情記者會。

衞生防護中心公布，昨日（11日）新增22宗確診個案，年齡介乎19至60歲，19宗本地確案中，有3宗不明源頭個案，其餘16宗與本地個案相關；另有3宗輸入個案，分別由印尼及比利時抵港，累計11,151宗確診個案。詳情即看：【下一頁】

確診個案中有10人是Ursus Fitness顧客，6人是工作人員，連同30多宗初步陽性的個案，整個群組涉及50多人。張竹君指，中心在Ursus Fitness抽取20個環境樣本，全部呈陰性。詳情即看：【下一頁】

昨日有約40多宗初診確診個案，當中有4宗為不明源頭個案，包括白田天主教學校學生、羅氏基金中學老師等。詳情即看：【下一頁】

「Ursus Fitness」群組大爆發，2名政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及中大呼吸系統科講座教授許樹昌均認為，今次健身室群組如上次歌舞群組一樣爆發，直言本港正走向第5波疫情。詳情即睇【下一頁】

5類人士不宜接種新冠疫苗：

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同場加映：過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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