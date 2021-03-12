張勇：香港可自行決定下屆立法會選舉何時舉行

▲ 立法會。（資料圖片）

全國人大法工委張勇表示，早前全國人大常委會決定，第六屆立法會繼續履行直至不少於一年，直到第七屆立法會任期開始為止。根據該決定，香港可以根據實際情況以及有關規定，自行決定什麽時候舉行下一屆立法會的選舉。

他表示，全國人大常委會將儘快開展修改基本法附件一和附件二的工作，再由香港修訂本地選舉法律，選舉活動才可以依法依規順利展開。

港澳辦常務副主任張曉明強調，中央強調愛國者治港，不是要搞清一色，「一個不愛國的人不能進入政權架構，不代表他們不能在香港正常生活和工作。」而不愛國的人將被排除在管治架構之外，不代表泛民會被排除在管治架構之外，他強調，不能將反中亂港者和泛民劃上等號，「泛民裏面也有愛國者，他們的人以後可以依法參選、依法當選。」他認為，將來立法會的民意代表性會更廣泛，依然可以在立法會聽到批評政府的聲音，但肯定再也見不到肆意拉布甚至大打出手的議員。

港澳辦副主任鄧中華指出，設立候選人資格審查委員會，是落實愛國者治港的一個重要制度保障，目的是要把反中亂港分子排除在香港管治架構之外，確保香港特區的行政長官、立法會議員、選委會委員都是由真正的愛國者擔任，確保香港的管治權牢牢掌握在愛國者手中。他強調，2019年修例風波亂局絕不能在香港重演。

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記者：林曉君