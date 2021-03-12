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【防疫措施】港府收緊防疫措施規定任何人身處健身中心內須佩戴口罩　今起生效為期6日

社會 11:02 2021/03/12

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「Ursus Fitness」群組逾50人染疫。(資料圖片)

新冠肺炎疫情持續，其中「Ursus Fitness」群組逾50人染疫。港府昨晚（11日）發公告收緊健身中心的防感染措施，規定任何人身處健身中心內須一直佩戴口罩，淋浴時及在餐飲處所於餐桌飲食時除外。

政府公布將就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的指示刊憲，收緊健身中心的防感染措施。上述指示由今日（12日）零時零分起生效，為期6天，直至下周三（17日）。

根據第599F章下的最新指示，任何人身處健身中心內須一直佩戴口罩，淋浴時及在餐飲處所於餐桌飲食時除外。其他現時適用於健身中心的規定將維持不變如下：

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健身中心管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。

食物及衞生局發言人表示，由於近日有健身中心出現大規模群組爆發，為控制疫情，有需要即時收緊健身中心的防感染措施，特別是重新實施佩戴口罩的規定。任何情況下，特別是於室內環境，不佩戴口罩均屬高危行為，有機會感染或傳播新冠病毒。

當局呼籲健身中心嚴格遵守相關規定，包括安排員工每14天進行檢測。全港19間社區檢測中心在未來7日的預約率只有約3成，健身中心員工可在各社區檢測中心預約接受免費檢測。政府會密切留意疫情發展及健身中心遵守防感染措施的情況。不排除會採取更嚴厲措施，包括要求健身中心員工進行更頻密的定期檢測，或要求所有健身中心關閉，以控制疫情。

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記者：郭詩詩

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