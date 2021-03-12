【新冠肺炎】強制檢測與封區　僱主們需要注意事項

▲ 強制檢測及封區為僱主帶來甚麼影響？僱主如何處理？

通過執行依據《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》(簡稱《規例》)（第 599J 章）實施的新措施，香港特別行政區政府降低了用於識別和遏制新冠病毒傳播而設定的強制檢測門檻。在本文中，我們將探討《規例》對僱主帶來的影響以及如何將這些影響降至最低程度。

新的強制檢測門檻是甚麼？

如 2021 年 2 月 1 日所宣佈的，強制檢測公告將適用於：

就住宅建築物而言：在住宅建築物（定義包括用於住宅及商業用途的建築物）發現一宗源頭不明的新冠肺炎確診個案，或在建築物的污水樣本中發現該病毒樣本的情況；或

就工作場所而言：在工作場所發現兩宗或兩宗以上的新冠肺炎確診個案的情況。

住宅建築物或工作場所收到強制檢測通知會怎樣？

被納入強制檢測範圍後，工作場所的所有居民/人員（視情況而定）都須接受強制新冠病毒檢測。此外，在政府指定時段內在有關場所逗留超過 2 小時的所有人士（如訪客、兼職僱員等）也必須接受強制檢測。

一旦政府劃定了受限區域並發佈「限制-檢測宣告」（通常稱為「封區」），所有人士必須留在受限區域內，按照政府的安排接受強制檢測，並且僅在取得相應檢測結果後方可離開。此類封鎖期間，工作場所必須暫停營運，並且相關住宅建築物和/或工作場所須進行消毒。

不遵守政府指示是否會受到懲罰？

會的。任何人不遵守強制檢測公告，將處定額罰款5,000 港元。此外，相關人士還須按照強制檢測令（「檢測令」）在指定時間內接受檢測。不遵從檢測令即屬違法，一經定罪，可處第 4 級罰款（25,000 港元）及六個月監禁。

是否存在向政府提供資訊的義務？

《規例》授權政府官員在必要時向任何索取資訊及協助。因此，在某些情況下，僱主或特定僱員可能需要服從此類要求。不遵守相關要求即屬違法，一經定罪，可處第 3 級罰款（10,000 港元）。

對僱主的關鍵重點

政府似乎在最新舉措中加大了強制檢測的力度，以遏制新冠疫情，然後逐步轉向「解封」。但強制檢測，特別是政府在所謂的「突擊封鎖」行動中劃分特定區域的寬泛權利，對僱主構成了顯著的業務干擾和不確定性風險。如果工作場所受到影響，可能會被封鎖經營場所並暫停營運，而如果員工居住的地方須強制檢測，則其可能無法上班或履職。

在此背景下，僱主應時刻關注這一不斷變化的局勢，並考慮採取以下行動，以避免或減少對業務的干擾：

保持警惕並了解最新進展：

當下的情況瞬息萬變。政府可能會在沒有任何預警的情況下宣佈封鎖。因此，僱主必須及時了解政府的措施（包括新聞稿），並留意可能會影響到自己的強制檢測公告。尤其是檢測和報告潛在個案方面，僱主應與物業管理人員積極溝通。這樣可以預留更多時間來組織或調整營運和員工流動，通知客戶和顧客（如有必要），安排居家辦公或其他替代性工作模式，及與員工和其他持份者進行溝通。

審視業務持續性和替代性工作模式：

僱主應不斷審視、更新和修訂內部針對減少對業務干擾的政策與安排，，以將最新的政府要求、局勢發展和風險納入考慮。雖然公司的情況各有不同，但值得考慮增加居家辦公和其他彈性安排以減少出行，同時應檢查或重新組織團隊和值勤名單，確保關鍵職位隨時有員工負責。在實際運作而言，僱主應檢查是否有足夠的必需品供應，例如水和簡單餐點，以備封鎖和強制檢測過程中員工被長時間限制在工作場所內。

與員工溝通：

僱主應與僱員定期保持清晰溝通，以應對新情況並解決與新冠疫情相關的任何問題。僱主的人力資源團隊很可能需要負責前線工作。首先，團隊應確保員工的聯繫方式和地址更新至最新。這有助於僱主偵察可能受到封鎖或感染所影響的員工。其次，僱主應提醒員工溝通對於個人和企業都至關重要，並且在他們收到強制檢測公告或處於其他相關情況時，必須及時通知僱主。這樣也便於僱主在員工無法上班或隔離在家等相關情況下為僱員提供支持和幫助。

做好記錄：

放置打卡器或其他數位化系統來記錄工作場所的人員進出或許能起到一定作用。這有助於識別特定時期處於或曾經到過工作場所，並且必須按照強制檢測公告接受檢測的員工。

其他事宜：

在封鎖或強制檢測的背景下，還可能出現其他勞資問題。僱員可能會詢問相關情形是否會影響其上班的義務、合同權利或年假，僱主應對這些問題做好準備。萬一僱員違反並受到《規例》的處罰，僱主也需考慮是否可以或應該採取紀律處分（最重處分包括解僱）。在此類情況下，建議僱主在做出單方面決定之前尋求專業的法律意見。

連絡人：

▲ 尼克迪（Nick Dealy），高嘉力律師行合夥人

尼克迪（Nick Dealy），高嘉力律師行合夥人

▲ 馬修·特勒姆（Matthew Durham），高嘉力律師行註冊外地律師

馬修·特勒姆（Matthew Durham），高嘉力律師行註冊外地律師

▲ 柯蒂嘉 (Kritika Sethia)，高嘉力律師行法律分析師

柯蒂嘉 (Kritika Sethia)，高嘉力律師行法律分析師