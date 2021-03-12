【Ursus Fitness群組】健身室爆發恐變歌舞群組翻版　專家憂正步向第5波疫情

▲ 「Ursus Fitness」群組大爆發，逾50人確診及初步確診。

「Ursus Fitness」群組大爆發，逾50人確診及初步確診。2名政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及中大呼吸系統科講座教授許樹昌均認為，今次健身室群組如上次歌舞群組一樣爆發，直言本港正走向第5波疫情。

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許樹昌今早（12日）在一個電台節目說，近日有健身室出現「超級傳播」，形容為跳舞群組的翻版，須觀察未來一兩周有否引起社區大爆發，擔心會否埋下疫情第五波的先兆。他形容，今次事件好像跳舞群組的翻版，要觀察未來一兩周有無引發在社區大爆發。

他認為，當局要檢視健身室有否違反防疫規定，包括空氣流通問題、有沒有超出四人一組限制及器材使用後有無消毒等問題，目前難以一刀切要求所有健身室都關閉，又呼籲市民前往健身室做運動需要佩戴口罩。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日接受傳媒訪問直言「跳舞群組一樣」，又指現有疫情正重拾升軌，相信邁向第五波。他重申，自己在過去一年多次建議開放食肆或健身中心等要處理高危點，除戴口罩外，亦要分開曾使用的器械，待消毒後才可供其他人用，更重要是加緊追蹤，有一個確診便要追蹤100人，否則確診會如「山林大火咁辣出去」。

收緊健身中心防感染措施：

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呼吸系統科專科醫生梁子超則表示，是次健身中心爆發，很大機會是本身有病徵的人未有及時檢測，到14日一檢才發現個案，再追查已滯後，愈演愈烈。因牽涉到其他健身中心，他擔心會出現連鎖式爆發，「好像當初跳舞群組一樣」，認為未來若再有其他健身中心爆疫，應暫時短暫關閉該類處所。

衞生署現時規定特定高危行業每隔14日一次檢測，梁子超認為染疫人士確診時的14日前已「有機會已經傳了好幾代」，建議當局縮短至7日一檢，以減爆兩、三代傳播，疫情亦較易控制；又指當局應多準備樣本包：「防止出現有人想檢無得檢情況」。

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責任編輯：陳子謙