【夜歸注意】港女凌晨行經南昌公園　遭2陌生男子從後扯頭髮喝罵

▲ 港女凌晨行經南昌公園，遭2陌生男子從後扯頭髮喝罵。

夜歸人士要小心！近日有女網民表示早前在凌晨時分行經南昌公園附近，突然被兩名男子從後扯頭髮和喝罵，事主隨即尖叫轉身，發現其中一人手持鎚仔，其後兩人鬆手，並過馬路離開。事件引起街坊關注，事後女網民已報警求助。

事主於Facebook群組「我長於大角嘴重生版」發文，指於本周二（9日）凌晨接近1時，在南昌站步行回大角咀，途徑深旺道直路近南昌公園時，突然有人從後大力扯她的頭髮，她立即尖叫轉身，發現有兩名男子，其中一人更手持鎚仔，兩名男子聽到事主尖叫後，突然大聲喝罵，並鬆開扯住其頭髮的手，然後過馬路離開。

事主表示，被扯的頭皮部分陣痛了一段時間，而她當時驚魂未定。

當時好驚，好驚，唔夠膽影相，怕即刻尋仇，也沒有即時打999叫救護車過來，此地不宜久留，快快趕回屋企，再電子報警。

據事主描述，兩名男子身高約165至168cm，年齡約45至55歲，身型瘦削，均戴深色cap帽並穿牛仔長褲。其中一人手持鎚仔，口音並非純正的廣東話，但目測兩人都是本地人。

帖文引起網民關注，不少人留言指該路段人流較雜，提醒街坊盡量避免入夜後行經此路。油尖旺區議員曾自鳴亦在帖文下留言並分享親身視察的相片，指該路段入夜後確實較靜，雖然燈光充足，「但都不建議各位單拖行過」。

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責任編輯：羅嘉欣