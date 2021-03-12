【新冠疫苗】多人接種後出現嚴重血栓　歐洲9個國家停用阿斯利康疫苗

▲ 歐洲9個國家停用阿斯利康疫苗

全球多個國家已展開新冠疫苗接種計劃，但屢次出現接種後感到不適甚至死亡事件。丹麥、挪威、冰島衞生局於周四（11日）宣布，因多人接種阿斯利康疫苗後出現嚴重血栓情況，已決定停用該疫苗。此外，意大利、奧地利、愛沙尼亞、立陶宛、盧森堡、拉脫維亞亦宣布停用阿斯利康疫苗。

綜合外媒報道，丹麥衞生局表示，接獲報告指多人接種阿斯利康疫苗後出現嚴重血栓情況，作為預防措施，丹麥將暫停接種該疫苗。當局指出，歐洲藥品管理局已對阿斯利康疫苗進行調查，「目前尚未能斷定疫苗與血栓之間是否有關連。」

至今丹麥已有逾13.8萬人接種阿斯利康疫苗。其中，丹麥一名60歲女子接種與奧地利同一批次的阿斯利康疫苗後，因為血栓而死亡，當局決定停用該疫苗14天。丹麥衛生局局長Søren Brostrøm表示：

必須強調，我們並未放棄接種阿斯利康疫苗，但會將其擱置。雖有充分證據表明該疫苗既安全又有效，但我們及丹麥藥品管理局必須對丹麥及其他歐洲國家，潛在的嚴重副作用給予回應，以示監察機制運作中。

阿斯利康本周四亦發聲明指，患者的安全排第一，正在調查該疫苗是否引發潛在的不良反應。

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責任編輯：羅嘉欣